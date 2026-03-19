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Shakira logra que trabajadores peruanos obtengan vacaciones en una playa paradisíaca: ¿qué hizo?

Shakira sorprendió al lograr que trabajadores peruanos consiguieran vacaciones en una playa paradisíaca pagadas por su jefe.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Shakira se hace viral por ayudar a trabajadores peruanos
Shakira se hizo viral en redes tras ayudar a un grupo de trabajadores peruanos. (Foto: Theo Wargo/Getty Images for Global Citizen/AFP)

Shakira continúa siendo una de las figuras más influyentes de la música a nivel mundial. Precisamente por eso, un grupo de trabajadores peruanos decidió acudir a ella en busca de ayuda, con la esperanza de convencer a su jefe de otorgarles unas vacaciones totalmente pagadas en una playa paradisíaca.

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¿Cómo ayudó Shakira a un grupo de trabajadores peruanos a que su jefe les diera unas vacaciones pagadas en una playa paradisíaca?

A través de redes sociales, un grupo de trabajadores de un restaurante peruano publicó un video en el que proponían un curioso reto a sus jefes: alcanzar cierta cantidad de “likes” para que les concedieran unas vacaciones de verano en una playa paradisíaca.

Shakira ayudó a trabajadores peruanos a que su jefe les diera unas vacaciones pagadas en una playa
Shakira ayudó a trabajadores peruanos a que su jefe les diera unas vacaciones pagadas en una playa. (Foto: Stringer/AFP)

En el clip, el equipo se fijó la meta de llegar a 10 mil “me gusta” y sumar 5 mil nuevos seguidores como condición para hacer realidad el viaje, confiando en el poder de la viralidad para lograrlo.

Sin embargo, el desafío no terminaba ahí. También pidieron que Shakira comentara la publicación como requisito clave para cumplir su sueño.

Pero lo que parecía improbable terminó ocurriendo: el video se hizo viral y, para sorpresa de todos, la propia artista apareció en los comentarios con un contundente "¡Jefe, va!", desatando la emoción del grupo.

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¿Qué dijeron en redes sobre el gesto de Shakira con trabajadores peruanos?

En la sección de comentarios, numerosos usuarios destacaron el gesto de Shakira, resaltando que, pese a su apretada agenda, se tomó unos minutos para ver el video y alegrar a este grupo de trabajadores.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron iguales. Otros internautas se lo tomaron con humor y señalaron que, probablemente, el jefe no esperaba que la barranquillera respondiera, por lo que ahora estaría “obligado” a cumplir la promesa y llevar a sus empleados de vacaciones.

Shakira es viral en redes por ayudar a trabajadores peruanos a que jefe les diera vacaciones en un playa
Shakira recibió miles de ovaciones en redes por su gesto de ayudar a trabajadores peruanos. (Foto: Jesse Grant/Getty Images for Disney/AFP)

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¿Los trabajadores peruanos viajarán a la playa tras el comentario de Shakira?

Sí, luego de que el video se hiciera viral y Shakira se destacara en los comentarios para cumplir con el reto asignado, los dueños del restaurante comunicaron en redes sociales que cumplirán su promesa y en abril el equipo cambiará la cocina por unos días de descanso.

Todo esto mientras la artista de 49 años se prepara para uno de los shows más especiales de su gira, programado para el 7 de abril de 2026 frente a las icónicas Pirámides de Giza, en Egipto, como parte de su 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

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