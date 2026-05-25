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Así fue el ingreso de los jefes de campaña de los finalistas de La casa de los famosos: ¿quiénes son?

Los finalistas se sorprendieron al ver a sus jefes de campaña y te contamos quiénes los acompañarán en La casa de los famosos Col.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así fue el ingreso de los jefes de campaña de los finalistas de La casa de los famosos: ¿quiénes son?
¿Cómo quedaron conformados los Jefes de Campaña? | Fotos: Canal RCN

En medio de la reciente eliminación de Beba de la Cruz, quien llegó al Top 5 en La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, los internautas se sorprendieron al ver cómo quedaron conformados los finalistas.

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¿Quiénes son los finalistas de La casa de los famosos Colombia y cuándo será la gran final?

Los finalistas que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia son: Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Tebi Bernal.

Así fue el ingreso de los jefes de campaña de los finalistas de La casa de los famosos: ¿quiénes son?
Estos son los jefes de campaña de los finalistas. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, los internautas generaron una gran variedad de opiniones acerca de todos los sucesos que han llevado a cabo los finalistas en la competencia, quienes, presentaron todo tipo de sucesos, entre esos: polémicas, estrategias, amistades y rivalidades en medio de la convivencia.

Sin embargo, el público será el principal encargado en elegir quién será el encargado de ganar la final de La casa de los famosos Colombia, pues, se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, en el horario de las 8:00 p.m. en la pantalla del Canal RCN.

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¿Cómo fue el ingreso de los finalistas de La casa de los famosos Colombia?

Durante la última semana de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, los navegantes se sorprendieron con el ingreso de los jefes de campaña, los cuales, están conformados de la siguiente manera:

Así fue el ingreso de los jefes de campaña de los finalistas de La casa de los famosos: ¿quiénes son?
Estos son los finalistas de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

La jefa de campaña de Juanda Caribe es Mariana Zapata, luego Alexa Torrex tomó la decisión de ser la jefa de campaña de Alejandro Estrada, la jefa de campaña de Tebi Bernal fue Sofía Jaramillo y de Valentino Lázaro, es Nicolás Arrieta.

Posteriormente, Valentino Lázaro se sorprendió al abrir la puerta y ver que Nicolás Arrieta será el jefe de campaña del finalista, quien ha generado una gran variedad de comentarios a través de las distintas plataformas digitales.

Así también, los otros finalistas se sorprendieron con el ingreso de los otros jefes de campaña, pues Alejandro se sorprendió al recibir a Alexa Torrex y Tebi Bernal, recibió emotivamente a Sofía Jaramillo.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!

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