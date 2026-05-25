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Así reaccionó Tebi Bernal al ver que Alexa Torrex decidió ser jefe de campaña de Alejandro Estrada

Alexa Torrex tuvo que decidir en vivo entre Tebi y Alejandro para acompañar rumbo a la final de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada reacción de Tebi Bernal tras la decisión de Alexa Torrex
La inesperada reacción de Tebi Bernal tras la decisión de Alexa Torrex. (Foto Canal RCN).

Este lunes 25 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia conocieron en plena gala qué exparticipantes serían sus respectivos jefes de campaña rumbo a la recta final del reality, que se llevará a cabo el próximo viernes 30 de mayo. Sin embargo, hubo un momento de tensión cuando Tebi Bernal y Alejandro dieron a conocer que habían puesto como primera opción a Alexa Torrex, por lo que ella tuvo que decidir a quién apoyar.

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¿Por qué Alexa Torrex decidió ser jefe de campaña de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Una vez Alexa Torrex fue anunciada por Marcelo Cezán y Carla Giraldo, los presentadores explicaron que la exparticipante debía tomar una decisión: elegir ser la jefe de campaña de Alejandro Estrada o Tebi Bernal.

¿Qué hizo Tebi Bernal al ver la elección de Alexa Torrex como jefe de campaña?
¿Qué hizo Tebi Bernal al ver la elección de Alexa Torrex como jefe de campaña? (Foto Canal RCN).

Antes de decir a quién había elegido apoyar en esta importante etapa de la competencia, la joven influenciadora explicó que no había sido una decisión que había tomado a la ligera, sino que por el contrario, tuvo en cuenta la opinión de muchas personas, entre ellos su familia y su fandom.

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“Es una decisión que estuve pensando por mucho tiempo, que no fue fácil decidir entre mi mejor amigo y la persona que me gusta, que me encanta… Esta decisión la tomé con muchos pros, muchos contras, con el fandom, con mi familia, con muchas personas…”

Así mismo, comentó que tuvo sus propias razones para haber decidido apoyar a Alejandro Estrada debido a que él no tenía a nadie más y ella era leal con sus amistades.

“número uno: yo sé que no tienes más personas, que compartimos la misma ciudad, y que soy leal desde el momento uno y es por eso que te elegía a ti, Alejandro”

Tebi Bernal reacciona a la decisión de Alexa Torrex como jefe de campaña de Estrada
Tebi Bernal reacciona a la decisión de Alexa Torrex como jefe de campaña de Estrada. (Foto Canal RCN).

¿Cómo reaccionó Tebi Bernal al ver que Alexa Torrex no lo eligió como su jefe de campaña?

Una vez la cantante reveló su decisión, Tebi Bernal reaccionó a la elección de Alexa Torrex, quien asumió el rol de jefe de campaña de Alejandro Estrada en la recta final de La casa de los famosos Colombia.

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Tebi se limitó a sonreír y aplaudir, mientras que Alejandro, a su lado, celebraba con gran alegría. Posteriormente, por iniciativa de Alejandro, ambos se dieron la mano. La situación generó atención entre los seguidores del programa, que han seguido de cerca los movimientos estratégicos dentro de la competencia rumbo a la gran final del reality.

Asimismo, Alexa mencionó que “el amor se dará afuera si toca darse”, en referencia a su relación con el participante.

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