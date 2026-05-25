En las últimas horas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todo lo que hizo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Beba ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales tras ser eliminada del reality el pasado domingo 24 de mayo al obtener un bajo puntaje mediante las votaciones.

Con base en esto, Beba regresó al programa en la gala, compartiéndoles unas contundentes palabras a los finalistas, quienes han generado una gran expectativa por parte de los internautas por los acontecimientos que llevarán a cabo durante la última semana del programa.

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¿Cuáles fueron las palabras que Beba tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Beba de la Cruz fue la última mujer en permanecer dentro de la competencia, pues, llegó al Top 5, ganándose todo el cariño de sus seguidores por todos los acontecimientos que vivió en la competencia.

Estas fueron las últimas palabras de Beba en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo, les compartieron sus palabras frente a lo que opina tras su reciente eliminación, pues, expresó las siguientes palabras:

“Buenas noches, he estado súper bien, tranquila, feliz, orgullosa del Top 5 y de Valentino por estar en la final. Ni siquiera he terminado de aterrizar en la vida real, pero, siento el cambio desde el primer momento en el que ingresé a La casa de los famosos Colombia”, expresó Beba.

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¿Qué les dijo Beba a los finalistas de La casa de los famosos Colombia por última vez?

Tras el regresó a la gala de este lunes 25 de mayo, compartiéndoles unas sorpresivas palabras a los famosos, siendo crítica con todo lo que evidenció adentro como afuera y les expresó las siguientes palabras:

Así reaccionó Valentino Lázaro tras las palabras de Beba. | Foto: Canal RCN

“Top 4, felicidades, qué vivan los hombres. Felicidades muchachas, quisiera decirles mil cosas, pero empiezo por Valentino, creo en nuestra amistad, en lo que construimos, no te subestimes más, eres finalista. Tienes unos días para darla toda. Juanda, Alejo, Tebi, son unos guerreros, los cuatro merecen estar ahí, no se desenfoquen, el que sea que se lo gane, merecido, los amo, están hermosos”, agregó Beba de la Cruz.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te la pierdas!