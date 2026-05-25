Isa Flow, hija de Karina García, reaccionó al ver a Valentino Lázaro en la final de La casa de los famosos

Isa Flow, hija de Karina García, reaccionó a los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3.

Valentino Lázaro llegó a la final por la salida de Beba en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Isa Flow, hija de Karina García, a los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3?

Mediante su cuenta de Instagram, la influenciadora celebró la salida de Beba y la llegada de Valentino Lázaro a la final del programa.

Cabe resaltar que Isa estuvo apoyando a Valentino desde el principio del reality, así como Valentino apoyó a Karina en la temporada pasada.

La definición de la última placa fue una de las más comentadas, pues enfrentó a Beba y a Valentino en una votación reñida que terminó con el bumangués asegurando su cupo en la final.

Por primera vez en la historia del formato, no habrá mujeres en la última etapa, lo que generó debate entre los seguidores.

Mientras tanto, Lázaro expresó que no esperaba llegar tan lejos y que, sin importar el resultado, ya se siente ganador.

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¿Qué dijo Beba tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Beba, por su parte, manifestó sentirse tranquila con su participación, asegurando que fue semifinalista gracias a la estrategia que aplicó y a las oportunidades que el juego brindaba.

Para ella, llegar hasta esa instancia ya es motivo de orgullo, pues considera que demostró ser una buena jugadora.

Valentino Lázaro ahora tendrá que convencer a los televidentes de que lo apoyen en la última votación, que promete ser una de las más intensas y parejas de la temporada.

La final se disputará entre Alejandro Estrada, Tebi, Juanda Caribe y Valentino, cada uno con un recorrido marcado por polémicas, alianzas y momentos memorables.

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Ya hay jefes de campaña confirmados: Alexa Torrex con Alejandro Estrada, Sofía Jaramillo con Tebi y Mariana Zapata con Juanda Caribe.

El jefe de campaña de Valentino aún no se ha confirmado y se conocerá esta noche, lo que aumenta la expectativa sobre quién será la figura que lo acompañe en la recta final.

La reacción de Isa Flow refleja la emoción de los seguidores que han estado atentos a cada giro del reality.

Su apoyo a Valentino reafirma la conexión entre temporadas y demuestra cómo las alianzas y los respaldos externos también juegan un papel importante en la narrativa del programa.