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Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata?

Beba generó una ola de comentarios mediante sus redes sociales tras dejar un contundente mensaje tras ser eliminada.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata?
¿Con cuál publicación reapareció Beba en sus redes? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios días, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los acontecimientos que vivió en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Beba se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia del pasado 26 de mayo al obtener un bajo puntaje en las votaciones elegidas por parte del público.

Así también, sus seguidores se han mantenido bajo la expectativa de lo que ha sentido desde que salió al mundo exterior, pues, estuvo cerca de llegar a la final en reality por todos los acontecimientos que vivió dentro del programa.

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¿Con qué publicación reapareció Beba mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Beba se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital y mantener informados a sus seguidores sobre todo lo que hace en su vida cotidiana.

Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata?
Así reapareció Beba en sus redes sociales. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Beba reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 449 mil seguidores, con una ráfaga de fotografías, en las que se evidencia que atravesó por un importante momento durante su participación en el programa, pues, expresó las siguientes palabras:

“Tu chica top 5 favorita”, expresó Beba en la descripción de la publicación.

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En medio de esta situación, Beba aprovechó la oportunidad de expresarle su agradecimiento a los seguidores, quienes la apoyaron a lo largo de su paso por La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo fue la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia?

Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata?
¿Cómo fue la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Es importante mencionar que la participación de Beba en La casa de los famosos Colombia, generó una gran variedad de opiniones en las redes sociales, por todos los acontecimientos que vivió en la competencia.

Sin duda, uno de los momentos que más acaparó la atención mediática fue cuando Beba comenzó a tener una gran variedad de diferencias con Mariana Zapata con quien tuvo una aparente enemistad.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te lo pierdas!

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