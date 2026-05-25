En las últimas horas famosa pareja del mundo del entretenimiento confirmó la llegada de su hijo a través de sus redes sociales.

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¿Cuál fue la expresentadora de RCN y el cantante que anunciaron la llegada de su hijo?

La pareja que confirmó la llegada de su segundo bebé fue la conformada por Alejandra Tamayo y Sebastián Yepes, quienes anunciaron la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram.

La ex presentadora de RCN y el exintegrante de la agrupación Sanalejo confirmaron la llegada su segundo hijo tras dos años de la llegada de Lorenzo, su primer hijo.

La pareja hizo la revelación a través de un emotivo video del parto en el que llegó a este plano terrenal Eloísa Yepes Tamayo. Según confirmó la pareja, su bebé nació el 24 de mayo.

Nació el segundo hijo de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo. (Foto de Freepik)

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¿Cómo reaccionó la pareja al nacimiento de su hija?

La pareja expresó su felicidad junto a la publicación en donde aseguraron que este momento era único en sus vidas.

Además, dejaron claro que, a pesar de ya tener experiencia con su hijo Lorenzo, ahora con su pequeña tendrán nuevos retos como papás.

Volver a nacer. Volver a repetir este momento mil veces. El inicio de nuestra nueva vida.



Como era de esperarse, esta noticia ha conmovido y emocionado a los seguidores de la pareja, quienes han expresado mensajes de cariño a ambos y le han dado la bienvenida a la bebé.

¿Qué se sabe de la relación de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo?

Sebastián Yepes es un famoso cantante y compositor que saltó a la fama por ser el vocalista de la recordada agrupación Sanalejo, de la cual hizo parte hasta 2009.

Sebastián Yepes estuvo en esta agrupación junto a Jerónimo Salazar, Federico González, Fabián Flores, Mauricio Ramírez, Edwin Ortiz y Ricardo Narváez.

Sin embargo, en el 2009, después de 9 años de ser vocalista, Yepes se separó de la banda e inició su carrera como solista.

Por su parte, Alejandra Tamayo se ha destacado en diferentes medios de comunicación y es recordada por ser parte de “Buen día, Colombia” del Canal RCN.

La relación entre ambos empezó a mediados del año 2018 tras varios meses hablando por redes sociales y con el paso del tiempo empezó a surgir un romance.