Experiodista de RCN y famoso cantante anunciaron la llegada de su bebé: así lo hicieron
La famosa pareja colombiana compartió emotivo video del parto para anunciar la llegada de su bebé Eloísa.
En las últimas horas famosa pareja del mundo del entretenimiento confirmó la llegada de su hijo a través de sus redes sociales.
¿Cuál fue la expresentadora de RCN y el cantante que anunciaron la llegada de su hijo?
La pareja que confirmó la llegada de su segundo bebé fue la conformada por Alejandra Tamayo y Sebastián Yepes, quienes anunciaron la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram.
La ex presentadora de RCN y el exintegrante de la agrupación Sanalejo confirmaron la llegada su segundo hijo tras dos años de la llegada de Lorenzo, su primer hijo.
La pareja hizo la revelación a través de un emotivo video del parto en el que llegó a este plano terrenal Eloísa Yepes Tamayo. Según confirmó la pareja, su bebé nació el 24 de mayo.
¿Cómo reaccionó la pareja al nacimiento de su hija?
La pareja expresó su felicidad junto a la publicación en donde aseguraron que este momento era único en sus vidas.
Además, dejaron claro que, a pesar de ya tener experiencia con su hijo Lorenzo, ahora con su pequeña tendrán nuevos retos como papás.
Volver a nacer. Volver a repetir este momento mil veces. El inicio de nuestra nueva vida.
Como era de esperarse, esta noticia ha conmovido y emocionado a los seguidores de la pareja, quienes han expresado mensajes de cariño a ambos y le han dado la bienvenida a la bebé.
¿Qué se sabe de la relación de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo?
Sebastián Yepes es un famoso cantante y compositor que saltó a la fama por ser el vocalista de la recordada agrupación Sanalejo, de la cual hizo parte hasta 2009.
Sebastián Yepes estuvo en esta agrupación junto a Jerónimo Salazar, Federico González, Fabián Flores, Mauricio Ramírez, Edwin Ortiz y Ricardo Narváez.
Sin embargo, en el 2009, después de 9 años de ser vocalista, Yepes se separó de la banda e inició su carrera como solista.
Por su parte, Alejandra Tamayo se ha destacado en diferentes medios de comunicación y es recordada por ser parte de “Buen día, Colombia” del Canal RCN.
La relación entre ambos empezó a mediados del año 2018 tras varios meses hablando por redes sociales y con el paso del tiempo empezó a surgir un romance.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike