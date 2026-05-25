Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Experiodista de RCN y famoso cantante anunciaron la llegada de su bebé: así lo hicieron

La famosa pareja colombiana compartió emotivo video del parto para anunciar la llegada de su bebé Eloísa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Alejandra Tamayo y Sebastián Yepes tuvieron bebé
Alejandra Tamayo y Sebastián Yepes anunciaron a su bebé. (Fotos Freepik)

En las últimas horas famosa pareja del mundo del entretenimiento confirmó la llegada de su hijo a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la expresentadora de RCN y el cantante que anunciaron la llegada de su hijo?

La pareja que confirmó la llegada de su segundo bebé fue la conformada por Alejandra Tamayo y Sebastián Yepes, quienes anunciaron la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram.

La ex presentadora de RCN y el exintegrante de la agrupación Sanalejo confirmaron la llegada su segundo hijo tras dos años de la llegada de Lorenzo, su primer hijo.

La pareja hizo la revelación a través de un emotivo video del parto en el que llegó a este plano terrenal Eloísa Yepes Tamayo. Según confirmó la pareja, su bebé nació el 24 de mayo.

¿Cuándo nacería el bebé de Blessd y Manuela QM?
Nació el segundo hijo de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo. (Foto de Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó la pareja al nacimiento de su hija?

La pareja expresó su felicidad junto a la publicación en donde aseguraron que este momento era único en sus vidas.

Además, dejaron claro que, a pesar de ya tener experiencia con su hijo Lorenzo, ahora con su pequeña tendrán nuevos retos como papás.

Volver a nacer. Volver a repetir este momento mil veces. El inicio de nuestra nueva vida.


Como era de esperarse, esta noticia ha conmovido y emocionado a los seguidores de la pareja, quienes han expresado mensajes de cariño a ambos y le han dado la bienvenida a la bebé.

¿Qué se sabe de la relación de Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo?

Sebastián Yepes es un famoso cantante y compositor que saltó a la fama por ser el vocalista de la recordada agrupación Sanalejo, de la cual hizo parte hasta 2009.

Sebastián Yepes estuvo en esta agrupación junto a Jerónimo Salazar, Federico González, Fabián Flores, Mauricio Ramírez, Edwin Ortiz y Ricardo Narváez.

Sin embargo, en el 2009, después de 9 años de ser vocalista, Yepes se separó de la banda e inició su carrera como solista.

Por su parte, Alejandra Tamayo se ha destacado en diferentes medios de comunicación y es recordada por ser parte de “Buen día, Colombia” del Canal RCN.

La relación entre ambos empezó a mediados del año 2018 tras varios meses hablando por redes sociales y con el paso del tiempo empezó a surgir un romance.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W se borra tatuaje de Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje en honor a Legarda y habló al respecto: “duele mucho”

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje que tenía en honor a su expareja, Fabio Legarda y contó que el proceso ha sido doloroso.

Alejandra Salguero aparece bien acompañada en Bogotá en plena final de La casa de los famosos. Influencers

Alejandra Salguero se mostró bien acompañada en Bogotá en plena final de La casa de los famosos

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, reveló la razón por la que llegó a Bogotá en plena final de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica La casa de los famosos

Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica

El actor colombiano Andrés Parra desató una ola de opiniones en redes sociales al presumir a su pareja Juliana Rivera.

Lo más superlike

Beba compartió sus últimas palabras a los finalistas de La casa de los famosos Col: ¿qué les confesó? La casa de los famosos

Beba compartió sus últimas palabras a los finalistas de La casa de los famosos Col: ¿qué les confesó?

Beba de la Cruz dejó contundente mensaje al conectarse por última vez con los finalistas de La casa de los famosos Col.

Así se enteró paciente de la clínica de Yulixa Toloza de que había fallecido Viral

Paciente de la misma clínica de Yulixa Toloza contó cómo supo que había muerto

Así apareció Sara Corrales junto a su bebé Mila y desató ternura en redes sociales Sara Corrales

Sara Corrales cautivó al mostrar el rostro de su bebé, ¿qué beneficios tiene que duerma en su pecho?

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?