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Sara Corrales reapareció tras el nacimiento de su hija con inesperada confesión

La actriz Sara Corrales se sinceró sobre su experiencia siendo mamá primeriza y el percance que sufrió.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sara Corrales se sinceró tras su parto
Sara Corrales se sinceró sobre su posparto. (Fotos AFP: Gustavo Caballero y Freepik)

El nombre de la actriz Sara Corrales ha acaparado la atención en las últimas semanas tras el nacimiento de su hija Mila.

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¿Qué dijo Sara Corrales tras reaparecer en redes luego del nacimiento de su hija?

La actriz confirmó el nacimiento de su hija Mila el pasado 17 de mayo, fruto de su relación con Damián Pasquini con un conmovedor mensaje acompañado de tiernas imágenes familiares.

“El 17 de mayo, a las 00:17, en un instante que partió mi vida en dos, llegaste tú Mila”, escribió la actriz al iniciar el texto con el que presentó oficialmente a la bebé.

Esta noticia encantó a los fanáticos de la actriz, quienes esperaban con ansias la llegada de su bebé, algo que ha tenido a Sara enfocada y dedicada al 100%.

Así apareció Sara Corrales junto a su bebé Mila y desató ternura en redes sociales
Sara Corrales se sinceró sobre su posparto. (Fotos: AFP y Freepik)

¿Qué reveló Sara Corrales sobre su posparto?

La actriz tras una semana de la llegada de su bebé reapareció en sus redes sociales para contarles ha sus seguidores cómo ha sido su experiencia como mamá primeriza.

Sara reveló que ha sido una etapa retadora para ella en donde ha tenido que tener mucha paciencia y donde se ha retado así misma.

Yo por aquí volándome de la rutina con la bebé, está hermosa, qué emoción, que etapa tan diferente, tan llena de amor, nos estamos conociendo y aprendiendo un montón de cosas.

Sin embargo, más allá de todo lo retador que ha sido esta etapa, el amor por su hija a subsanado todo lo no tan bueno.

Estamos enamorados, les voy a ir contando detallitos.

La actriz reveló que el reto más grande ha sido el tema de la lactancia porque se le ha complicado más de la cuenta por lo que ha tenido que buscar asesoría.

Tenemos mucho por hablar, pero he estado dedicada 100% a Mila, estoy aprendiendo el tema de la lactancia porque no he sido vaca lechera como esperaba, pero voy adaptándome a todo.

La actriz finalizó su video asegurando que, mucho había oído de la maternidad y todas las experiencias eran distintas, pero vivirlo ahora era un tema diferente.

Todo el mundo dice que la maternidad es algo hermoso, pero otra cosa es vivirla.

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