Lina Tejeiro dejó ver cómo vivió su embarazo durante las grabaciones MasterChef Celebrity

Lina Tejeiro volvió a sorprender a sus seguidores tras compartir una inédita fotografía de ella embarazada mientras grababa MasterChef Celebrity Colombia.

Artículos relacionados Viral Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

La actriz aprovechó sus redes sociales para hablar un poco más sobre cómo ha vivido esta etapa de su embarazo y revelar algunas de las situaciones que experimentó mientras aún mantenía la noticia en privado.

Lina Tejeiro reveló foto nunca antes vista de su embarazo en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

¿Qué foto compartió Lina Tejeiro de su embarazo en MasterChef Celebrity?

A través de sus historias de Instagram, Lina Tejeiro confesó que durante los primeros meses de embarazo sufrió mucho cansancio y sueño constante, algo que incluso le dificultaba mantener su rutina diaria.

La actriz explicó que había días en los que el agotamiento era tan fuerte que no iba al gimnasio porque los ojos le pesaban y se le cerraban.

Lina compartió una fotografía inédita donde aparece profundamente dormida en un sillón mientras llevaba puesto el delantal de MasterChef Celebrity.

Con la imagen, Lina dejó ver que ya estaba embarazada durante las grabaciones del reality, aunque en ese momento todavía no lo había hecho público.

“Al principio el sueño me ganaba. Me dormía en cualquier lado, no me daba para más”, escribió la actriz junto a la fotografía.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar sorprendidos al descubrir que Lina grabó parte del programa mientras atravesaba los primeros meses de embarazo.

Artículos relacionados Talento nacional Kris R se vistió de luto y conmovió con desgarrador mensaje en redes tras una dolorosa pérdida

¿Cuáles han sido los antojos y cambios de Lina Tejeiro?

Además de hablar sobre el cansancio, Lina también reveló algunos de los cambios alimenticios que ha tenido durante esta etapa.

La actriz confesó que actualmente siente una fuerte aversión hacia la comida de mar, algo que antes disfrutaba bastante.

Según contó, ahora no soporta ni siquiera el olor de ciertos alimentos como el salmón o los mariscos, aunque espera poder volver a comer sushi más adelante.

Asimismo, Lina reveló que ha tenido antojos frecuentes de comida rápida como hamburguesas, pizza y perros calientes. Sin embargo, aseguró entre risas que realmente no sabe si son antojos de embarazo, porque normalmente siempre le han gustado ese tipo de comidas.

Uno de los momentos más curiosos que compartió fue cuando sintió un inesperado antojo de cubios durante una clase de cocina.

La actriz confesó que nunca antes había probado ese alimento, pero que apenas los vio y sintió el olor, terminó comiéndose todos los que cocinaron.