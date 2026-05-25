Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro dejó ver cómo vivió su embarazo durante las grabaciones MasterChef Celebrity

La actriz compartió una fotografía nunca antes vista donde aparece dormida durante las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Lina Tejeiro sorprendió al mostrar inédita foto embarazada durante MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro sorprendió al mostrar inédita foto embarazada durante MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

Lina Tejeiro volvió a sorprender a sus seguidores tras compartir una inédita fotografía de ella embarazada mientras grababa MasterChef Celebrity Colombia.

Artículos relacionados

La actriz aprovechó sus redes sociales para hablar un poco más sobre cómo ha vivido esta etapa de su embarazo y revelar algunas de las situaciones que experimentó mientras aún mantenía la noticia en privado.

Lina Tejeiro reveló foto nunca antes vista de su embarazo en MasterChef Celebrity
Lina Tejeiro reveló foto nunca antes vista de su embarazo en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

¿Qué foto compartió Lina Tejeiro de su embarazo en MasterChef Celebrity?

A través de sus historias de Instagram, Lina Tejeiro confesó que durante los primeros meses de embarazo sufrió mucho cansancio y sueño constante, algo que incluso le dificultaba mantener su rutina diaria.

La actriz explicó que había días en los que el agotamiento era tan fuerte que no iba al gimnasio porque los ojos le pesaban y se le cerraban.

Lina compartió una fotografía inédita donde aparece profundamente dormida en un sillón mientras llevaba puesto el delantal de MasterChef Celebrity.

Con la imagen, Lina dejó ver que ya estaba embarazada durante las grabaciones del reality, aunque en ese momento todavía no lo había hecho público.

“Al principio el sueño me ganaba. Me dormía en cualquier lado, no me daba para más”, escribió la actriz junto a la fotografía.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar sorprendidos al descubrir que Lina grabó parte del programa mientras atravesaba los primeros meses de embarazo.

Artículos relacionados

¿Cuáles han sido los antojos y cambios de Lina Tejeiro?

Además de hablar sobre el cansancio, Lina también reveló algunos de los cambios alimenticios que ha tenido durante esta etapa.

La actriz confesó que actualmente siente una fuerte aversión hacia la comida de mar, algo que antes disfrutaba bastante.

Según contó, ahora no soporta ni siquiera el olor de ciertos alimentos como el salmón o los mariscos, aunque espera poder volver a comer sushi más adelante.

Asimismo, Lina reveló que ha tenido antojos frecuentes de comida rápida como hamburguesas, pizza y perros calientes. Sin embargo, aseguró entre risas que realmente no sabe si son antojos de embarazo, porque normalmente siempre le han gustado ese tipo de comidas.

Uno de los momentos más curiosos que compartió fue cuando sintió un inesperado antojo de cubios durante una clase de cocina.

La actriz confesó que nunca antes había probado ese alimento, pero que apenas los vio y sintió el olor, terminó comiéndose todos los que cocinaron.

Lina Tejeiro reveló la comida que no soporta durante su embarazo
Lina Tejeiro reveló la comida que no soporta durante su embarazo (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sara Corrales se sinceró tras su parto Sara Corrales

Sara Corrales reapareció tras el nacimiento de su hija con inesperada confesión

La actriz Sara Corrales se sinceró sobre su experiencia siendo mamá primeriza y el percance que sufrió.

Alexa Torrex llamó la atención al hablar de Sofía Jaramillo La casa de los famosos

Alexa Torrex llamó la atención al hablar de Sofía Jaramillo; “¿amigas o enemigas?”

Alexa Torrex y Sofía Jaramillo volvieron a dar de qué hablar tras aparecer juntas mediante sus redes sociales.

J Balvin hizo una gira únicamente en México J Balvin

J Balvin conquistó al público mexicano con su gira 2026: ¿cómo fueron sus shows?

Tras finalizar su gira “J Balvin - Mexico 2026”, J Balvin reafirmó el cariño que siente por México y por sus seguidores de aquel país.

Lo más superlike

El inquietante hombre que habría visitado a Yulixa Toloza antes de morir Viral

Escabroso detalle sobre caso de Yulixa Toloza: habría recibido visita de un hombre antes de su muerte

Habló mujer que fue intervenida en la misma clínica que Yulixa Toloza y contó qué un hombre la visitó antes de fallecer.

Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata? La casa de los famosos

Beba reapareció en redes tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿habló de Mariana Zapata?

Así apareció Sara Corrales junto a su bebé Mila y desató ternura en redes sociales Sara Corrales

Sara Corrales cautivó al mostrar el rostro de su bebé, ¿qué beneficios tiene que duerma en su pecho?

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?