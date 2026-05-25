J Balvin conquistó al público mexicano con su gira 2026: ¿cómo fueron sus shows?

J Balvin sorprendió a sus fans al hablar del tour “J Balvin - Mexico 2026”, donde solo haría 4 fechas, pero le brindaría a cada una lo mejor de su música y su esencia.

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¿Cómo ha sido la trayectoria de J Balvin en México?

A pesar de que J Balvin nació en Medelín, Colombia; el artista no ha dudado en demostrar que, a lo largo de su carrera, México ha sido un país que le ha brindado oportunidades musicales muy importantes. El público mexicano fue uno de los primeros en apoyar la propuesta artística urbana de J Balvin, logrando que se consolidara como uno de los cantantes más importantes del género en todo el mundo.

J Balvin h confesado que el público mexicano fue uno de los primeros en apoyar su música (Foto de AFP/Amy Sussman)

Gracias a ello, J Balvin anunció una serie de conciertos que haría en México, los cuales serían especiales para él y para el público, incluso, los nombró: “J Balvin - Mexico 2026”. Las ciudades que recorrió durante su Tour fueron Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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¿Cómo fueron los conciertos de J Balvin en México?

El Tour de J Balvin por México inició en El Palacio de los Deportes de Ciudad de México, los días 14 y 15 de mayo. En estos dos shows, Balvin comprobó su gran conexión con el público mexicano, ya que todos los asistentes disfrutaron del concierto desde el primer minuto.

J Balvin hizo un total de 4 conciertos en México durante el Tour "J Balvin - Mexico 2026"

El colombiano aprovechó que se encontraba en la capital del país azteca y pronunció algunas palabras de agradecimiento hacia sus fans:

“México es mi segunda casa y no me quiero ir”

Además, Balvin anunció que regresará a Ciudad de México para presentarse en el Estadio GNP en 2027.

Unos días después, se presentó en la Arena VFG de Guadalajara, la cual estuvo llena totalmente. Durante más de dos horas, J Balvin conquistó al público con algunas de sus canciones más famosas como "Ginza" y "Ay Vamos", hasta "Mi Gente". Uno de los momentos más importantes de la noche fue cuando Tito Double P subió al escenario a cantar algunas de sus canciones.

El Tour culminó en la ciudad de Monterrey, donde también hizo sold out. El concierto se llevó a cabo en la emblemática Arena Monterrey el pasado miércoles 20 de mayo. Así como en las otras ciudades, J Balvin presentó un repertorio impecable con sencillos como "6 AM", "Con Altura" y "La Canción".

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¿Dónde y cuándo es el siguiente show de J Balvin?

J Balvin se encuentra en uno de los momentos más importantes de su carrera, ya que está por finalizar su histórica gira “Ciudad Primavera”. Cartagena será la ciudad que tendrá la oportunidad de vivir el último show de este gran proyecto musical de Balvin. Además, el paisa anunció su participación en la inauguración del mundial de la FIFA 2026 el próximo 11 de junio.