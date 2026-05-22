¿Juanda Caribe buscaría primero a Sheila Gándara que a Mariana Zapata?: esto reveló Alexa Torrex

En la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se formaron algunos shippeos y vínculos que han generado controversia en redes sociales, pues algunos participantes han sido fuertemente criticados.

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Por un lado, nació la cercanía entre Tebi Bernal y Alexa Torrex, lo que generó que sus parejas en el exterior decidieran terminar sus relaciones y sin duda, este fue otro reality que se vivió afuera de la competencia.

Además de esta relación, también estuvo el vínculo de Juanda Caribe y Mariana Zapata, quienes dentro de la convivencia se dieron muestras de cariño, pero según la influencer, no creyó que se fuera a ver así a través de las cámaras.

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Así como los internautas han opinado sobre el tema, los exparticipantes también y ese fue el caso de Alexa Torrex, quien en entrevista reveló cómo se veía desde adentro ese vinculo entre el humorista y la creadora de contenido.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la relación de Juanda Caribe y Mariana Zapata?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Alexa Torrex dio algunas entrevistas para hablar sobre su participación en la competencia y así mismo, como habló de su relación con Tebi Bernal, opinó sobre Juanda Caribe y Mariana Zapata.

La confesión de Alexa Torrex sobre Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

La cantante dijo que al humorista se le notaba el amor hacia la influenciadora, pero que esto no era recíproco y, además, Alexa dijo que él no era del gusto de Zapata.

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Así mismo, dijo que ojalá él buscara a Sheila Gándara por el tema de su hija y que, por eso, sería a la primera que buscaría; además deseó que se la lleven bien por el bien de la niña.

¿Alexa Torrex cree que entre Juanda Caribe y Mariana Zapata habría algo tras La casa de los famosos?

Con la respuesta que dio Alexa Torrex en medio de su entrevista, ella duda de que algo pueda pasar con Mariana Zapata y Juanda Caribe tras La casa de los famosos Colombia.

Alexa Torrex reveló a quién buscaría primero Juanda Caribe. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente porque dijo que él no es de su gusto y además, a ella no se le notaba que quisiera lo mismo que el humorista.

Además, tocó el tema de que a Junda se le vienen muchas cosas con todos los escándalos que protagonizó mientras su estadía dentro del reality.