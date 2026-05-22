Desde hace varias semanas, el nombre de Mariana Zapata se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser exparticipante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Mariana ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas redes sociales por todos los acontecimientos que ha presentado en medio de sus redes sociales tras su reciente eliminación.

Por su parte, Mariana se ha destacado por tener una especial conexión con sus seguidores al contarles varios detalles de lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial, de todo lo que ha sentido desde que salió al mundo exterior.

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¿Cuáles fueron las recientes palabras que Mariana Zapata compartió en sus redes?

Desde que Mariana Zaparta fue eliminada de La casa de los famosos Colombia al obtener un bajo puntaje en medio de las votaciones, los internautas se han preguntado acerca de todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana desde que salió del programa.

Este fue el mensaje que Mariana Zapata dejó en sus redes. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Mariana reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cuatro millones de seguidores, en el que les envió un mensaje, revelando todo tipo de detalles frente a su salida, pues, expresó las siguientes palabras:

“Qué loco tener el celular en este momento y enviarles este mensaje después de cuatro meses y como estoy regresando a mi vida real y leyendo todos los mensajes que he visto en redes, puedo decir que estoy agradecida con ustedes, en especial, por defenderme y no abandonarme”, agregó Mariana Zapata.

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Con base en estas palabras, Mariana Zapata ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel personal, en especial, por todos los detalles que ha tenido en estos momentos de su vida.

¿Cómo surgió el shippeo de Mariana Zapata y Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia?

Así fu el shippeo que Mariana Zapata tuvo con Juanda Caribe. | Foto: Canal RCN

Uno de los momentos que más generó comentarios por parte de los internautas en La casa de los famosos Colombia, fue cuando Mariana Zapata tuvo un especial vínculo con Juanda Caribe.

Aunque el vínculo no tuvo gran escala entre Mariana y Juanda Caribe al ver que él tiene una relación con Sheila Gándara, los internautas se encuentran bajo la expectativa de lo que pueda ocurrir cuando se reencuentren.