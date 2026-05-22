Desde hace varias semanas, el nombre de Valerie de la Cruz, más conocida como Beba, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser una de las participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Beba de la Cruz ha generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales tras ser la única mujer que permanece dentro del reality, replanteando varias estrategias y analizando el comportamiento que han tenido sus compañeros.

Por su parte, los famosos han contado durante esta semana con la especial visita de sus familiares y uno de los momentos que más comentarios ha generado dentro del reality se trata acerca de una reciente diferencia que Beba de la Cruz tuvo con Andrés Gómez.

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¿Cuál fue la reciente discusión que Beba de la Cruz y Andrés Gómez tuvieron en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Beba de la Cruz se ha destacado no solo por ser una destacada creadora de contenido digital, sino que también, por compartir todo lo que opina sin ningún tipo de filtro.

Esta fue la razón de la discusión de Beba con su esposo. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Beba se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras protagonizar una reciente discusión con su esposo Andrés Gómez, quien en la actualidad ha demostrado su interés por el baile, pero la famosa sacó a la luz algunas diferencias que presentaron anteriormente, pues expresó lo siguiente:

“Él no es ninguna perita en dulce, en el pasado me hizo muchas cosas porque antes no bailaba, pero ahora sí quiere hacerlo. Pero es normal, aparte de todo tengo maquillaje. Yo no he dicho nada. Si fue ahorita, ¿por qué te dio rabia? Pues por tus reacciones entonces no actuaré así”, le dijo Beba a Andrés Gómez.

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¿Qué le respondió Andrés Gómez a Beba tras sus diferencias?

En medio de las diferencias que Beba demostró tener con Andrés Gómez, él le expresó su enojo, pues, le aclaró que hay situaciones que no deben exponerse públicamente y menos ante las cámaras, pues detalló que pueden ser utilizadas en su contra, expresándole las siguientes palabras: