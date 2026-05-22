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Juanda Caribe recordó a Mariana Zapata en La casa de los famosos: "me acompañó en días difíciles"

Juanda Caribe rompió el silencio y destacó que extraña la companía de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Juanda Caribe recordó a Mariana Zapata
Juanda Caribe dedicó mensaje a Mariana Zapata / (Foto del Canal RCN)

Juanda Caribe vuelve a posicionarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, el creador de contenido llamó la atención al dedicar unas emotivas palabras a Mariana Zapata dentro de La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

La participación de Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia dejó varios momentos que llamaron la atención dentro y fuera del programa, especialmente por la cercanía que ambos construyeron durante el encierro.

A lo largo de la competencia, protagonizaron momentos de acompañamiento en actividades del día a día, conversaciones frecuentes y apoyo en diferentes pruebas del programa.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?
Juanda Caribe y Mariana Zapata llamaron consolodaron cercanía en La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Dentro de esa cercanía también se registraron muestras de afecto que generaron conversación entre los televidentes. Además, ambos establecieron un acuerdo dentro del programa en el que quien fuera eliminado primero apoyaría al otro como “jefe de campaña”.

La situación también tuvo impacto fuera de la casa, ya que Juanda Caribe mantenía una relación sentimental con Sheila Gándara, quien reaccionó en redes sociales frente a lo que ocurría y expresó su inconformidad con la cercanía.

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¿Qué dijo Juanda Caribe al recordar a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia?

En medio de una dinámica en el reality, Juanda Caribe recordó a Mariana. En su intervención, Juanda Caribe señaló que varias personas fueron importantes, pero destacó especialmente a Zapata, a quien dedicó unas emotivas palabras.

El humorista explicó que la presencia de Mariana Zapata hizo más llevadera su estadía en el reality y lo acompañó en momentos difíciles dentro de la competencia. También señaló que, en varias ocasiones, su compañía era suficiente sin necesidad de muchas conversaciones.

"Mariana, sin duda, fue una persona que hizo más agradable mi estadía aquí y que me acompañó en días difíciles", dijo.

Así mismo, agregó que el tiempo compartido con Mariana dentro del programa fue significativo para él, al punto de describirlo como una experiencia real dentro del encierro.

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Así recordó Juanda Caribe a Mariana Zapata en La casa de los famosos / Foto del Canal RCN
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