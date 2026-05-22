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Sobrina de Yulixa Toloza reveló chat inédito con la mujer antes de su muerte: detalle estremece

La sobrina de la mujer compartió una conversación que sostuvo con ella antes de su fallecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz chat de Yulixa Toloza antes de su muerte: sobrina hizo revelación
Sale a la luz chat de Yulixa Toloza antes de su muerte: sobrina hizo revelación. (Foto Freepik).

En medio de la conmoción que sigue rodeando el caso de Yulixa Toloza, su sobrina reveló un chat inédito que sostuvo con la mujer antes de su trágica muerte. La conversación, compartida recientemente, mostró parte de las últimas interacciones entre ambas y generó múltiples reacciones entre quienes siguen de cerca el caso, que continúa siendo materia de investigación.

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¿Qué revela el chat que Yulixa Toloza sostuvo con una de sus sobrinas?

Horas antes de que Medicina Legal revelara oficialmente la causa de muerte de Yulixa Toloza, Karen León, una de las sobrinas de la mujer, compartió en redes sociales varias fotografías, videos y capturas de pantalla relacionadas con su tía. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una conversación por chat que habría sostenido con ella antes de su fallecimiento.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?
El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto de Freepik)

En la imagen, publicada a través de su cuenta de Instagram, la joven mostró parte de la relación que tenía con Yulixa al compartir un fragmento de una conversación entre ambas. No obstante, detalles como la última conexión y la hora de los mensajes despertaron dudas entre los internautas.

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Y es que en la captura se observa que Yulixa Toloza habría ingresado a WhatsApp el miércoles 13 de mayo a las 9:51 p.m. Sin embargo, según el informe oficial de Medicina Legal, para esa hora la mujer ya habría fallecido.

Además, en la conversación también aparecen registros de mensajes enviados a las 9:39 p.m. y 11:32 p.m., aunque hasta el momento se desconoce si el chat corresponde a esa misma fecha o si se trataría de una coincidencia.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Yulixa Toloza?

Medicina Legal confirmó oficialmente que Yulixa Toloza murió a causa de una embolia pulmonar, según los resultados forenses entregados dentro de la investigación.

El informe señala que la complicación se habría desarrollado de forma progresiva mientras la mujer aún permanecía en el establecimiento clandestino donde se practicó el procedimiento estético, poco después de ser vista con vida por última vez por una de sus amigas.

Revelan la causa oficial de muerte de Yulixa Toloza tras informe de Medicina Legal
Revelan la causa oficial de muerte de Yulixa Toloza tras informe de Medicina Legal. (Foto Freepik).
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