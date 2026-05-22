El proceso judicial por el caso de Yulixa Toloza continúa avanzando en Bogotá, luego de que en audiencia se presentaran nuevos elementos materiales relacionados con la investigación que se adelanta tras su desaparición.

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¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza en Bogotá?

La investigación comenzó luego de que Yulixa Toloza fuera reportada como desaparecida el 13 de mayo tras asistir a un centro estético en el sur de Bogotá.

Su paradero fue desconocido durante varios días hasta que las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en una zona entre Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

El caso de Yulixa Toloza causa conmoción en el país / (Fotos de Freepik)

A partir de ese momento, el caso pasó a etapa judicial con el objetivo de establecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y determinar los responsables dentro del proceso.

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¿Qué pasó en la audiencia del caso de Yulixa Toloza?

Durante la audiencia del 21 de mayo, la Fiscalía presentó avances del proceso contra dos personas vinculadas a la investigación. En la diligencia, ambos implicados no aceptaron los cargos que les fueron imputados.

En la exposición del caso también se habló de un vehículo relacionado con el traslado de la mujer. Según lo mencionado, el carro fue movido después de los hechos y habría sido llevado posteriormente a otra ciudad.

Los delitos señalados están asociados a posibles actos de encubrimiento y a la presunta alteración de material probatorio dentro del proceso.

Salen a la luz nuevos detalles del caso de Yulixa Toloza / (Fotos de Freepik)

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¿Qué hallaron en el vehículo vinculado al caso de Yulixa Toloza?

En el análisis realizado al vehículo mencionado, las autoridades reportaron el hallazgo de varios elementos considerados relevantes para la investigación.

Entre ellos se mencionaron rastros biológicos, huellas, cabello, un dispositivo de conexión a internet tipo router y una tarjeta SIM. De acuerdo con lo expuesto en la diligencia, parte de estos elementos correspondería a la víctima según los estudios preliminares.

También se informó que la tarjeta SIM está siendo analizada para extraer información que permita identificar su uso y posibles registros asociados dentro del caso.