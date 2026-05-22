Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

Luego de que Medicina Legal confirmara oficialmente la causa de muerte de Yulixa Toloza, familiares de la mujer se pronunciaron públicamente para exigir que el caso avance con celeridad y que las autoridades esclarezcan lo ocurrido. Una de sus sobrinas insistió en que esperan “máxima justicia” y que los responsables respondan ante la ley.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Yulixa Toloza?

Las autoridades forenses determinaron oficialmente que Yulixa Toloza murió por una embolia pulmonar, según el informe emitido por Medicina Legal dentro del proceso de investigación.

Revelan la causa oficial de muerte de Yulixa Toloza tras informe de Medicina Legal. (Foto Freepik).

El reporte señala que la complicación médica se desarrolló de manera progresiva mientras la mujer aún se encontraba en el establecimiento clandestino donde le practicaron el procedimiento estético, horas después de haber sido vista con vida por una de sus amigas.

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¿Qué dijo la sobrina de Yuli Toloza tras conocer la causa oficial de su muerte?

Karen León, sobrina de Yulixa Toloza, expresó su dolor e indignación por medio de las historias de su cuenta de Instagram luego de conocerse oficialmente que la mujer falleció por una embolia pulmonar tras un procedimiento estético ilegal.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

En su mensaje, aseguró que su tía no recibió la atención médica necesaria a tiempo y cuestionó la manera en la que los responsables actuaron después de su muerte, señalando que hubo falta de humanidad y compasión en todo lo ocurrido.

Además, pidió “máxima justicia” para todas las personas involucradas en el caso y exigió la extradición de los señalados que permanecen en Venezuela. Karen también lamentó que la familia se enterara de la situación cuando Yulixa ya había fallecido y afirmó que esperan que las autoridades castiguen a cada uno de los responsables.

Mientras avanzan las investigaciones, la familia de Yulixa Toloza mantiene su llamado para que el caso no quede impune. Karen León insistió en que esperan respuestas claras por parte de las autoridades y que cada una de las personas señaladas enfrente las consecuencias correspondientes por lo ocurrido con su tía.