La actriz Johanna Fadul volvió a referirse a su relación con el creador de contenido Valentino Lázaro luego de su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sus declaraciones han generado conversación en redes sociales por la posibilidad de un reencuentro para dialogar sobre lo ocurrido dentro del programa.

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¿Qué pasó entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 2026?

En redes destacan que la relación entre Johanna Fadul y Valentino Lázaro dentro de La casa de los famosos Colombia 2026 fue variando a medida que avanzaba la convivencia.

Uno de los primeros momentos que marcó la dinámica entre ambos ocurrió cuando Valentino cuestionó a Johanna por un viaje que ella había realizado a Israel antes de ingresar al programa.

Johanna Fadul y Valentino Lázaro juntos en La casa de los famosos Colombia 2026 / (Foto del Canal RCN)

Otro de los primeros puntos que marcó su interacción fue la organización de los cuartos del reality. En ese proceso, Valentino asignó las habitaciones y decidió que Johanna quedaría con él, situación que obligó a un contacto constante entre ambos.

La salida de Johanna del programa ocurrió sin que ambos pudieran tener una conversación final dentro de la casa. Desde entonces, el tema ha seguido vigente porque se ha mencionado la posibilidad de que ambos hablen para aclarar sus diferencias.

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¿Qué dijo Valentino Lázaro sobre Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

En el reality, Valentino Lázaro habló sobre Johanna Fadul en una conversación con su mamá y con Beba. Allí explicó que al inicio no tenían una relación cercana, la convivencia dentro de la casa hizo que la dinámica cambiara.

Según reveló, la interacción diaria influyó en que hubiera más cercanía entre ambos, aunque no siempre estuvieron de acuerdo.

Valentino Lázaro recordó a Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

También mencionó que, aunque inicialmente decidió ubicarla en su mismo cuarto con la intención de generarle incomodidad, con el tiempo terminó cayéndole bien. Así mismo, señaló que no sabe si ella siente molestia hacia él por no haberla defendido tras su salida del reality.

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¿Qué dijo Johanna Fadul sobre hablar con Valentino Lázaro?

El clip de esta conversación se difundió rápidamente y generó múltiples reacciones en redes sociales. Sin embargo, la que llamó la atención fue la de Johanna Fadul, quien se pronunció al respecto.

La actriz comentó que estaría dispuesta a conversar con Valentino Lázaro. En uno de sus mensajes, señaló que le gustaría tener un espacio para hablar y aclarar lo sucedido durante su paso por el programa.

En otra interacción posterior, la actriz expresó que la percepción sobre Valentino cambió con el tiempo, indicando que ahora le cae bien.

Estas declaraciones han generado reacciones entre los seguidores, quienes han retomado fragmentos de lo ocurrido en La casa de los famosos Colombia y han puesto sobre la mesa la posibilidad de un encuentro entre ambos para hablar de su relación.