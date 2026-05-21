Alina Lozano se mostró molesta tras lujoso regalo que le envió un admirador: “No es apropiado”
Alina Lozano mostró el lujoso regalo de un admirador y confesó que se siente incómoda.
Alina Lozano sorprendió recientemente a sus seguidores luego de mostrarse molesta tras recibir un lujoso regalo de un admirador, por lo que decidió contar a través de sus redes sociales lo que pasó.
¿Qué regalo recibió Alina Lozano de un admirador?
La actriz explicó que este hombre ya la pretendía incluso antes de que ella se casara con Jim Velásquez. Sin embargo, aseguró que después de su matrimonio continuaron teniendo algunas conversaciones esporádicas.
Según relató Alina, luego de que se conociera públicamente su separación con el creador de contenido, este admirador volvió a aparecer con mayor insistencia.
A través de un video compartido en sus redes sociales, Alina Lozano contó que el hombre le envió unos aretes como detalle.
Aunque agradeció el regalo, la actriz dejó claro que no se siente cómoda con este tipo de regalos en medio del momento personal que atraviesa actualmente tras su separación.
¿Cómo reaccionó Alina Lozano al lujoso detalle?
“No es apropiado, te digo. Soy una mujer recién separada y no quiero salir corriendo a buscar a nadie”, expresó Alina en el video.
Asimismo, explicó que en este momento desea vivir su proceso de duelo con tranquilidad y disfrutar nuevamente de su soltería antes de pensar en involucrarse sentimentalmente con otra persona.
Alina Lozano aseguró que el regalo podía convertirse en una forma de presión para posteriormente invitarla a salir.
“Me manda esto y luego será invitación a salir, y lo que menos quiero es eso”, comentó la actriz mientras mostraba los aretes.
Sin embargo, hubo un momento que llamó mientras observaba el regalo, Alina hizo un curioso gesto preguntándose si los aretes serían de oro y terminó mordiendo uno de ellos frente a la cámara.
Tras la publicación, los comentarios no tardaron en aparecer y algunos usuarios aseguraron en tono jocoso que el regalo supuestamente se lo habría comprado ella misma.
Otros seguidores, por el contrario, le comentaron que podía aceptar el detalle y continuar disfrutando de su soltería mientras vive esta nueva etapa personal.
Como bien se conoce, hace algunos meses Alina Lozano y Jim Velásquez confirmaron públicamente su separación.
