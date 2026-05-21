Alexa Torrex rompió el silencio tras fuertes declaraciones de Melissa Gate: esto dijo

La tensión entre Alexa Torrex y Melissa Gate sigue creciendo luego de que Melissa realizara un fuerte en vivo donde lanzó duros comentarios que muchos usuarios interpretaron como indirectas dirigidas hacia Alexa.

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Las declaraciones rápidamente se volvieron virales en TikTok y X, generando una ola de reacciones entre seguidores de ambas influenciadoras.

Alexa Torrex rompió el silencio tras polémico en vivo de Melissa Gate (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Melissa Gate sobre Alexa Torrex?

Durante una transmisión en vivo, Melissa Gate habló sobre una persona cercana que, según ella, habría sacado provecho de su amistad y apoyo para obtener reconocimiento en redes sociales.

Aunque nunca mencionó nombres directamente, aseguró que comprendió que esa persona “nunca fue realmente su amiga” cuando comenzó a verla compartiendo con alguien de quien supuestamente ambas hablaban mal anteriormente.

Melissa también afirmó que se sentía decepcionada por ciertas actitudes y calificó a esa persona como “falsa”, “hipócrita” y “aprovechada”.

En medio de sus declaraciones, también cuestionó al mánager de Alexa, a quien acusó de incumplir acuerdos y beneficiarse de la situación.

Otro de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Melissa lanzó comentarios que muchos relacionaron con la polémica relación entre Alexa y Jhorman Toloza.

La influenciadora aseguró que incluso entendía la reacción del ex de la persona a la que estaba criticando y comentó que, si hubiera estado en su lugar, habría reaccionado “peor”.

“Yo hubiera quemado todo”, dijo entre risas, agregando que también se habría llevado pertenencias y ropa.

Sus palabras fueron interpretadas por muchos usuarios como una referencia a las acusaciones y polémicas que rodearon semanas atrás a Jhorman Toloza por supuestos daños en la vivienda y pertenencias de Alexa.

Melissa Gate encendió redes con fuertes comentarios y Alexa Torrex reaccionó (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Alexa Torrex tras las declaraciones de Melissa Gate?

Luego de que el video comenzara a circular masivamente en redes sociales, Alexa Torrex decidió reaccionar públicamente.

La creadora de contenido escribió un corto mensaje en su cuenta de X que muchos interpretaron como una respuesta directa a Melissa.

“Jamás pensé escucharla hablar así de mí”, escribió Alexa junto a un emoji de corazón roto.

La publicación generó cientos de comentarios de seguidores que aseguran estar sorprendidos por el aparente distanciamiento entre ambas influenciadoras, quienes en el pasado demostraron tener una relación cercana.