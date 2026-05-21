El automovilismo internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido piloto a los 41 años luego de enfrentar una “grave enfermedad”, según informó su familia en las últimas horas.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores del deporte motor, especialmente porque horas antes se había conocido que el corredor había sido hospitalizado y no participaría en importantes competencias programadas para este fin de semana.

Artículos relacionados Viral Esta fue la última publicación de Yulixa Toloza tras confirmarse su fallecimiento; así lucía

¿Quién es el reconocido piloto automovilístico que falleció?

Se trata de Kyle Busch, una de las figuras más importantes y exitosas de la NASCAR en las últimas décadas.

El piloto estadounidense construyó una carrera histórica dentro del automovilismo y logró convertirse en bicampeón de la NASCAR Cup Series tras coronarse campeón en 2015 y 2019.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por NASCAR, Richard Childress Racing y la familia Busch a través de un comunicado conjunto.

“Lamentamos profundamente anunciar el repentino y trágico fallecimiento de Kyle Busch [...] Toda nuestra familia NASCAR está desconsolada por la pérdida de Kyle Busch”, expresaron en el mensaje, donde también resaltaron su enorme talento, pasión y la conexión especial que tenía con millones de aficionados alrededor del mundo.

“Kyle era un talento excepcional, de esos que aparecen una vez en cada generación. Era aguerrido, apasionado, sumamente habilidoso y sentía un profundo amor por el deporte y los aficionados.”

Kyle Busch murió a los 41 años previo a una carrera tras enfrentar grave enfermedad (Foto Sean Gardner / AFP)

Artículos relacionados La casa de los famosos Hijo de Alejandro Estrada rompió el silencio sobre Yuli Ruiz y lanzó inesperado comentario

¿Cuál fue la causa de muerte de Kyle Busch?

Horas antes de confirmarse su fallecimiento, la familia del piloto había informado que Kyle Busch se encontraba hospitalizado debido a una “grave enfermedad”, razón por la cual se ausentaría de las competencias previstas en Carolina del Norte.

“Kyle ha experimentado una enfermedad grave que ha resultado en su hospitalización. Actualmente está recibiendo tratamiento y no competirá en ninguna de sus actividades programadas este fin de semana [...] Pedimos comprensión y privacidad mientras nuestra familia enfrenta esta situación.”

Hasta el momento, no se ha dado a conocer oficialmente la causa exacta de su muerte. Sin embargo, medios internacionales reportaron que el piloto venía presentando complicaciones de salud desde semanas atrás.