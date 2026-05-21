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Reconocida modelo venezolana resultó gravemente herida tras altercado con estilista y quedó en video

Andrea del Val compartió impactantes imágenes luego de protagonizar una fuerte discusión con el estilista Giovanni Laguna durante su paso por Cannes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Modelo venezolana Andrea del Val habló tras confuso altercado con su estilista en Cannes
Modelo venezolana Andrea del Val habló tras confuso altercado con su estilista en Cannes (Foto freepik)

Andrea del Val generó conmoción en redes sociales luego de denunciar públicamente una presunta agresión física por parte del reconocido estilista Giovanni Laguna durante su estadía en Cannes, Francia.

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El caso rápidamente se volvió viral debido a los impactantes videos que la propia modelo compartió en sus redes sociales, donde aparece con el rostro lleno de sangr3 mientras acusa directamente al estilista de haberla agredido.

Según los reportes difundidos por medios internacionales, el incidente habría ocurrido en un hotel de Cannes, ciudad donde ambos se encontraban participando en eventos relacionados con el famoso festival de cine.

Andrea del Val preocupó a sus seguidores tras publicar videos de fuerte discusión con estilista
Andrea del Val preocupó a sus seguidores tras publicar videos de fuerte discusión con estilista (Foto freepik)

¿Qué pasó entre Andrea del Val y Giovanni Laguna?

En los videos que comenzaron a circular masivamente en TikTok, Instagram y X, Andrea del Val aparece visiblemente alterada mostrando las heridas en su rostro y responsabilizando al estilista por lo ocurrido.

“Miren, esto lo hizo Giovanni Laguna”, expresó la modelo mientras grababa el estado de la habitación y mostraba manchas de sangr3 en su cara.

Además del clip posterior al altercado, también se viralizaron grabaciones previas donde ambos aparecen en medio de una fuerte discusión.

En algunos fragmentos se escucha al estilista insultando a la modelo y lanzando comentarios ofensivos antes de que la situación escalara.

De acuerdo con medios internacionales, huéspedes del hotel alertaron a las autoridades tras escuchar gritos, golpes y una fuerte pelea dentro de la habitación. Poco después, la policía francesa llegó al lugar.

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¿Qué pasó con Giovanni Laguna tras la denuncia?

Horas después de difundirse las imágenes, comenzaron a circular videos donde Giovanni Laguna aparece esposado mientras era escoltado por las autoridades francesas.

Diversos medios reportaron que el estilista habría sido detenido para iniciar las investigaciones correspondientes por la presunta agresión. Hasta el momento no se conocen oficialmente los cargos que enfrentaría.

Por su parte, Andrea del Val puso privadas sus redes sociales tras el escándalo, aunque posteriormente confirmó que existe una investigación en curso y pidió permitir que las autoridades manejen el caso legalmente.

Según la información conocida hasta ahora, la modelo recibió atención médica y se encuentra fuera de peligro.

Estilista de reconocidas figuras quedó en el ojo público tras altercado con modelo venezolana
Estilista de reconocidas figuras quedó en el ojo público tras altercado con modelo venezolana (Foto freepik)
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