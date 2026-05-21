Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila reaparece tras reaccionar a comentarios de su exsuegra sobre Mariana Zapata: “me hace llorar”

Sheila Gándara reapareció en sus historias, luego de causar revuelo por reaccionar a los comentarios de su exsuegra sobre Mariana Zapata.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sheila reaparece y genera reacciones tras comentarios de su exsuegra
Sheila reaparece tras palabras de su exsuegra sobre Mariana Zapata. (Foto/ Canal RCN)

Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, ganó popularidad luego de referirse a todos los escándalos alrededor del humorista.

Artículos relacionados

Desde entonces, la controversia no ha parado, precisamente porque Juanda generó un vínculo bastante cercano con Mariana Zapata durante la competencia y ahí, los problemas con la madre de su hija empezaron a escalar.

Pues la barranquillera empezó a reaccionar en redes sociales sobre el shippeo en el que estaban involucrando a su ex y la eliminada, opinando en redes y dando likes a las publicaciones en donde los cuestionaban.

Artículos relacionados

Y, aunque durante semanas no se había reportado con respecto a algún tipo de reacción sobre el tema, reapareció en su twitter para responder sobre ataque sen su contra, justo tras comentario de la mamá de Juanda en favor a Mariana.

Así mismo, Sheila se sometió a una intervención estética y eso generó más reacciones, por ahora mientras que vive la polémica sobre su ex, presume su proceso de recuperación.

Sheila reaparece tras palabras de su exsuegra sobre Mariana Zapata
Sheila Gándara vuelve a sus historias tras generar revuelo en redes. (Foto/ Canal RCN)

¿Cómo apareció Sheila Gándara tras reaccionar a los comentarios de su exsuegra?

Durante los últimos días, Sheila Gándara estuvo reaccionando en redes cuando la mencionaban en los comentarios sobre el apoyo que hizo la mamá de Juanda Caribe en apoyo a Mariana Zapata.

Artículos relacionados

Pues respondió algunos tweets en su contra relacionados con el tema de su exsuegra, sin embargo, la polémica no es tan trascendental en su vida porque está enfocada en su vida en sus cambios.

Es por esto que, en sus historias salió como si nada, presumiendo el gran resultado de su intervención estética y revelando cómo va su proceso de recuperación: “me hace llorar”, comentó en su video.

Sheila Gándara vuelve a sus historias tras generar revuelo en redes
Sheila reaparece y genera reacciones tras comentarios de su exsuegra. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Sheila Gándara al defenderse de las críticas en su contra?

Los usuarios de redes sociales estuvieron criticando los comentarios de la madre de Juanda Caribe, Esmeralda Ángulo, debió a que ella dijo en vivo que era Team Blue, o sea que apoyó a su hijo y a Mariana Zapata.

Por eso, a través de algunos tweets mencionaron a Sheila, lo cual ella reaccionó, pero respondiendo la defensa que recibió su ex, pues decían que “ella no era una santa” y que, además, prácticamente abandonó a Juanda, al n hacerse cargo de sus cosas mientras que él está en el reality.

Ante estas acusaciones, la barranquillera desmintió todo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Vargas mostró al perrito de Karina García siendo atendido por veterinario Karina García

Isabella preocupó al revelar qué pasó con el perro que Kris R le dio a Karina García: “Tuvimos un susto”

Isabella Vargas reveló que el perrito de Karina García tuvo que ser llevado al veterinario de urgencia.

Melissa Gate habría lanzado pullas contra Alexa Torrex Melissa Gate

Melissa Gate habría lanzado fuertes indirectas a Alexa Torrex: “Falsa, hipócrita y muerta de hambre”

Melissa Gate desató polémica en un en vivo tras lanzar duras declaraciones sobre una supuesta examiga, que muchos relacionaron con Alexa Torrex.

Aida Victoria reveló que perdió su TikTok y usuarios quedaron confundidos sobre su cuenta Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló que le eliminaron una de sus redes sociales: “¿Entonces a quién sigo?”

Aida Victoria reveló que perdió una de sus redes sociales y muchos se preguntan entonces a quién siguen en esta plataforma.

Lo más superlike

Reconocido piloto murió previo a una carrera tras grave enfermedad Viral

¡Duelo en el automovilismo! Reconocido piloto murió previo a una carrera tras grave enfermedad

La noticia del fallecimiento del piloto de 41 años conmocionó al deporte motor luego de que fuera hospitalizado por una grave enfermedad.

Valentino Lázaro y Beba hablaron de la deslealtad de Juanda Caribe. Valentino Lázaro

Valentino y Beba hablaron del shippeo entre Juanda y Mariana en La casa de los famosos: "Está de moda poner cacho"

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos