Sheila reaparece tras reaccionar a comentarios de su exsuegra sobre Mariana Zapata: “me hace llorar”

Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, participante de La casa de los famosos Colombia 2026, ganó popularidad luego de referirse a todos los escándalos alrededor del humorista.

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Desde entonces, la controversia no ha parado, precisamente porque Juanda generó un vínculo bastante cercano con Mariana Zapata durante la competencia y ahí, los problemas con la madre de su hija empezaron a escalar.

Pues la barranquillera empezó a reaccionar en redes sociales sobre el shippeo en el que estaban involucrando a su ex y la eliminada, opinando en redes y dando likes a las publicaciones en donde los cuestionaban.

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Y, aunque durante semanas no se había reportado con respecto a algún tipo de reacción sobre el tema, reapareció en su twitter para responder sobre ataque sen su contra, justo tras comentario de la mamá de Juanda en favor a Mariana.

Así mismo, Sheila se sometió a una intervención estética y eso generó más reacciones, por ahora mientras que vive la polémica sobre su ex, presume su proceso de recuperación.

Sheila Gándara vuelve a sus historias tras generar revuelo en redes. (Foto/ Canal RCN)

¿Cómo apareció Sheila Gándara tras reaccionar a los comentarios de su exsuegra?

Durante los últimos días, Sheila Gándara estuvo reaccionando en redes cuando la mencionaban en los comentarios sobre el apoyo que hizo la mamá de Juanda Caribe en apoyo a Mariana Zapata.

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Pues respondió algunos tweets en su contra relacionados con el tema de su exsuegra, sin embargo, la polémica no es tan trascendental en su vida porque está enfocada en su vida en sus cambios.

Es por esto que, en sus historias salió como si nada, presumiendo el gran resultado de su intervención estética y revelando cómo va su proceso de recuperación: “me hace llorar”, comentó en su video.

Sheila reaparece y genera reacciones tras comentarios de su exsuegra. (Foto/ Canal RCN)

¿Qué dijo Sheila Gándara al defenderse de las críticas en su contra?

Los usuarios de redes sociales estuvieron criticando los comentarios de la madre de Juanda Caribe, Esmeralda Ángulo, debió a que ella dijo en vivo que era Team Blue, o sea que apoyó a su hijo y a Mariana Zapata.

Por eso, a través de algunos tweets mencionaron a Sheila, lo cual ella reaccionó, pero respondiendo la defensa que recibió su ex, pues decían que “ella no era una santa” y que, además, prácticamente abandonó a Juanda, al n hacerse cargo de sus cosas mientras que él está en el reality.

Ante estas acusaciones, la barranquillera desmintió todo.