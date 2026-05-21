Isabela Atehortúa anunció que se casará y emocionó a sus seguidores con románticas fotos

Isabella Atehortúa sorprendió a sus seguidores al compartir una de las noticias más especiales de su vida personal: se casará con su pareja.

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La reconocida periodista y presentadora de Noticias RCN anunció su compromiso a través de una romántica publicación en redes sociales durante un viaje que realizó a Turquía.

Con varias fotografías junto a su pareja y luciendo su avanzado embarazo, Isabela dejó ver el anillo de compromiso y acompañó las imágenes con un emotivo mensaje que rápidamente enterneció a sus seguidores.

Isabela Atehortúa confirmó que se casará y mostró su anillo (Foto freepik)

¿Qué dijo Isabella Atehortúa sobre su compromiso?

La periodista compartió unas sentidas palabras donde habló sobre el amor y la tranquilidad que encontró en su relación.

“Desde que estoy contigo tengo menos miedo. A envejecer, a morir, a la incertidumbre, a los dolores cotidianos del mundo”, escribió.

Además, recordó cómo conoció a su pareja de manera inesperada en las playas de Nuquí, resaltando que no tenían amigos ni ciudades en común, algo que hizo aún más especial la conexión entre ambos.

“Encontrarte por pura casualidad ha sido lo más extraño, fuera de lo ordinario y hermoso que me ha pasado. ¡Te amo! Sí para siempre”, agregó la presentadora.

La publicación generó cientos de reacciones por parte de colegas, seguidores y figuras del entretenimiento que no dudaron en felicitarla por esta nueva etapa.

Isabella Atehortúa no solo se ha destacado en el periodismo colombiano por su trabajo en la sección A Primera Hora de Noticias RCN, sino también por haber participado en MasterChef Celebrity Colombia en 2020 y por haber sido virreina nacional en 2018.

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¿Cuándo nacerá el bebé de Isabella Atehortúa?

El compromiso llega pocos meses después de que la periodista anunciara que está esperando su primer hijo.

La noticia del embarazo fue compartida el pasado 7 de marzo con un emotivo mensaje dedicado a su bebé.

Aunque Isabella todavía no ha confirmado públicamente el sex0 del bebé ni la fecha exacta de nacimiento, sí reveló de manera divertida que, según una lectura de cartas del tarot, podría tratarse de una niña.

Incluso, la presentadora confesó que el nombre que más le gusta es Carlota, detalle que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales.

Por ahora, Isabella continúa disfrutando esta nueva etapa de su vida y la dulce espera de su primer hijo.