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EN VIDEO: Niño brasileño se hizo viral por hacer de manera perfecta una coreografía en función de circo

Niño brasileño se convirtió en sensación mundial tras ejecutar en el circo una coreografía de redes sociales de manera perfecta.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Niño de Brasil se hace viral en redes.
Niño de Brasil se hace viral en redes sociales. (Foto: Canal RCN)

Un niño brasileño se hizo viral en las plataformas digitales por su particular forma de bailar.

Niño brasileño hizo coreografía perfecta en función de circo.
Niño brasileño hizo coreografía perfecta en función de circo. (Foto: Freepik)

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En Brasil ocurrió un momento que rápidamente le dio la vuelta al mundo. Durante una función de circo, un pequeño decidió participar bailando como lo hace el perro de la inteligencia artificial que se convirtió en sensación en internet por su coreografía.

Aunque al inicio se veía tímido, el menor desplegó todo su talento y ejecutó la rutina de manera perfecta, sorprendiendo a los asistentes que no paraban de celebrar y aplaudirlo, mientras él seguía concentrado en el baile que se convirtió en tendencia, sobre todo en TikTok.

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¿Cómo reaccionaron los internautas al video viral del niño bailarín de Brasil?

El video, que acumula millones de reproducciones, generó gracia en la mayoría de los internautas, aunque también abrió un debate sobre el papel de las redes sociales en la infancia.

Algunos usuarios señalaron que los niños de hoy crecen entre pantallas y sobre estímulos, dejando de lado experiencias más tradicionales de la niñez.

Su espontaneidad y la manera en que se desenvolvió en el escenario hicieron que el público lo ovacionara, convirtiendo el momento en un espectáculo dentro del mismo show de circo.

En cuestión de horas, el clip fue compartido en distintas plataformas y llegó a medios internacionales, que resaltaron la creatividad y el impacto cultural de este tipo de tendencias digitales.

Sin embargo, también hubo quienes defendieron que este tipo de momentos son parte de la evolución cultural y que los niños, al igual que los adultos, encuentran en las plataformas un espacio para expresarse y divertirse.

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El debate sigue abierto, pero lo cierto es que el video del niño brasileño se convirtió en un fenómeno global.

Lo que queda por ver es si este niño, al igual que muchos otros que se vuelven virales, logra aprovechar su cuarto de hora de fama para abrirse camino en las redes sociales.

La popularidad puede ser una oportunidad para explorar talentos y construir una comunidad digital, pero también depende en gran medida del acompañamiento y apoyo de los padres, quienes juegan un papel clave en orientar el rumbo de esa exposición.

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