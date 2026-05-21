Mariana Zapata respondió a Marilyn Patiño tras polémica por beso en el confesionario: “hablar de ella”

En medio de la polémica por el supuesto beso en el confesionario de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata reaccionó de manera curiosa al video que hizo Marilyn Patiño tras las declaraciones de la creadora de contenido.

Artículos relacionados Viral Esta fue la última publicación de Yulixa Toloza tras confirmarse su fallecimiento; así lucía

¿Por qué hay polémica entre Marilyn Patiño y Mariana Zapata?

Luego de salir de La casa de los famosos Colombia, Mariana Zapata conoció los rumores que habían surgido sobre un supuesto beso que habría tenido con Juanda Caribe dentro del confesionario.

Tras escuchar lo que se estaba diciendo, Mariana decidió desmentir públicamente esa versión.

Artículos relacionados Talento nacional Ayda Valencia se pronunció tras el hallazgo de Yulixa Toloza y su predicción causó revuelo: ¿qué dijo?

Después de esto, la actriz y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Marilyn Patiño, reaccionó a través de un video que compartió en sus redes sociales.

Mariana Zapata reaccionó a declaraciones de Marilyn Patiño. (Foto: Canal RCN)

En el video, Marilyn aseguró que ella nunca había mencionado directamente los nombres de las dos personas que supuestamente se habían besado en el confesionario.

Además, la actriz expresó que sentía que la situación entre ambas ya se había convertido en algo personal.

Posteriormente, durante el tour de medios que realizó tras salir del programa, a Mariana Zapata le preguntaron sobre el video de Marilyn Patiño y así reaccionó.

“Me pone a hablar de ella y ahorita hace 20 TikToks”, comentó Mariana entre risas durante la entrevista para La Mega.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre el supuesto beso con Juanda Caribe en el confesionario?

Mariana Zapata explicó nuevamente cuál había sido su molestia frente a las declaraciones que se hicieron sobre ella y Juanda Caribe.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata rompió el silencio sobre Sheila Gándara: “Yo no fui la que destruyó un hogar”

“Ella mintió cuando dijo que Juanda y yo nos habíamos besado en el confesionario”, aseguró la exparticipante de La casa de los famosos.

Mariana Zapata reaccionó a declaraciones de Marilyn Patiño. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, Mariana reiteró que se trata de un tema delicado, ya que, según explicó, dentro de La casa de los famosos Colombia existen reglas claras sobre ese tipo de situaciones.

“Ahí no pueden pasar esas cosas, el Jefe te saca de una”, expresó.

Mariana también contó que Johanna Fadul habría reaccionado al video de Marilyn Patiño y le habría comentado a la actriz que sí había dado nombres relacionados con el supuesto beso dentro del confesionario.