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Juliana Calderón sorprendió al insinuar que es una fusión entre Yina y Epa Colombia con polémico collage

Juliana Calderón avivó las redes sociales con un collage polémico en el que insinuó ser una mezcla de Yina y Epa Colombia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón insinuó que es una fusión entre Yina y Epa Colombia.
Juliana Calderón insinuó que es una fusión entre Yina y Epa Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Juliana Calderón causó revuelo al mostrarse como una fusión entre su hermana Yina y Epa Colombia.

Juliana Calderón recibió críticas por opinar.
Juliana Calderón recibió críticas por opinar sobre la muerte de Yulixa Toloza. (Foto: Canal RCN)

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¿Juliana Calderón se parece a Epa Colombia?

La influenciadora subió un collage a su Instagram en el que se le puede ver en varias fotografías junto a una de Yina con Epa Colombia, recreando la famosa fusión que hacían Gohan y Trunks en la serie animada Dragon Ball Z.

La imagen rápidamente generó comentarios entre sus seguidores, quienes aseguraron que sí existe un parecido con la empresaria bogotana.

Mientras Epa Colombia continúa pagando su condena tras las rejas por los daños ocasionados al sistema de transporte público, Juliana se mantiene enfocada en sus emprendimientos y en limpiar su imagen pública.

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Esto, luego de que los familiares de su exnovio Juan Manuel Rodríguez desmintieran que ellos hubieran tenido una relación y señalaran que Calderón estaba aprovechándose de su fallecimiento para ganar visibilidad.

Ante esas acusaciones, Juliana respondió que no tiene que demostrarle nada a nadie y que jamás mentiría sobre un tema tan delicado.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre el fallecimiento de Yulixa Toloza?

Juliana Calderón también se refirió al caso de Yulixa Toloza, la mujer que falleció tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino y cuyo cuerpo estuvo desaparecido por varios días.

La creadora de contenido manifestó su tristeza por lo ocurrido y resaltó que las mujeres deben quererse como son, valorarse y tener amor propio.

Sin embargo, sus palabras generaron críticas entre los internautas, quienes señalaron que Juliana se ha sometido a múltiples procedimientos estéticos y que su mensaje resultaba contradictorio.

Para algunos, la influenciadora no tenía autoridad moral para hablar del tema, mientras otros defendieron que su reflexión era válida y que el caso de Yulixa debía servir como advertencia sobre los riesgos de acudir a lugares sin garantías médicas.

Juliana explicó que lo decía desde el amor, ya que debido a sus propios procedimientos sabe las dificultades que pueden atravesar quienes buscan cambiar su aspecto físico.

Reconoció lo complejo que puede ser lidiar con la baja autoestima y el descontento con la apariencia, y por eso insistió en que la prioridad debe ser la salud y el bienestar.

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