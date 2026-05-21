Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Dani Duke causó revuelo con inesperada confesión sobre su futuro con La Liendra: ¿cambió de opinión?

Dani Duke sorprendió al hablar de matrimonio con La Liendra y admitir que ahora sí se imagina llegando al altar con el creador de contenido.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Dani Duke sorprendió al revelar que ahora sí quiere casarse con La Liendra
Dani Duke sorprendió al revelar que ahora sí quiere casarse con La Liendra (Foto Canal RCN)

Dani Duke sorprendió a sus seguidores luego de sincerarse sobre su relación con La Liendra y hablar por primera vez de la posibilidad de llegar al altar.

Artículos relacionados

La influenciadora abrió su corazón durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde varios usuarios aprovecharon para preguntarle por el futuro de su relación y, especialmente, sobre un posible matrimonio con el creador de contenido.

Dani Duke habló del matrimonio con La Liendra y desató rumores de compromiso
Dani Duke habló del matrimonio con La Liendra y desató rumores de compromiso (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Dani Duke sobre casarse con La Liendra?

Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó “¿para cuándo el anillo?”.

Ante esto, Dani Duke confesó que realmente no tiene una fecha clara y aseguró que durante gran parte de su vida nunca soñó con casarse.

La creadora de contenido explicó que, cuando era más joven e incluso en relaciones pasadas, jamás imaginó el matrimonio como una meta personal.

Sin embargo, reveló que su manera de pensar cambió con el paso del tiempo y gracias a la relación que construyó junto a La Liendra.

Dani contó que al inicio de su romance le dejó claro al influenciador que casarse no estaba dentro de sus planes, pero que actualmente sí se imagina dando ese paso con él.

Incluso confesó que ahora teme que Mauricio Gómez —nombre real de La Liendra— siga creyendo que ella no quiere matrimonio por las conversaciones que tuvieron al comienzo de la relación.

Artículos relacionados

¿Cuánto tiempo llevan juntos Dani Duke y La Liendra?

La pareja lleva más de cinco años de relación y se consolidó como una de las más populares en redes sociales.

Su historia comenzó en 2020, cuando ambos empezaron a convivir mientras creaban contenido digital durante la pandemia.

Según ha contado Dani Duke, fue precisamente el tiempo juntos durante el encierro lo que hizo que comenzara a verlo de una manera diferente.

Actualmente, la pareja atraviesa varios cambios personales y profesionales. De hecho, Dani dejó entrever que ambos estarían viviendo una nueva etapa e incluso una posible mudanza.

Aunque no quiso revelar detalles, aseguró que vienen proyectos y cambios que la tienen emocionada, nerviosa y expectante.

Además, les pidió a sus seguidores que “acosaran” a La Liendra para que contara las novedades más rápido, pues aseguró que él suele demorarse mucho en compartir este tipo de noticias.

Dani Duke abrió su corazón sobre La Liendra: “Sí me casaría con él”
Dani Duke abrió su corazón sobre La Liendra: “Sí me casaría con él” (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Isabella Vargas mostró al perrito de Karina García siendo atendido por veterinario Karina García

Isabella preocupó al revelar qué pasó con el perro que Kris R le dio a Karina García: “Tuvimos un susto”

Isabella Vargas reveló que el perrito de Karina García tuvo que ser llevado al veterinario de urgencia.

Melissa Gate habría lanzado pullas contra Alexa Torrex Melissa Gate

Melissa Gate habría lanzado fuertes indirectas a Alexa Torrex: “Falsa, hipócrita y muerta de hambre”

Melissa Gate desató polémica en un en vivo tras lanzar duras declaraciones sobre una supuesta examiga, que muchos relacionaron con Alexa Torrex.

Aida Victoria reveló que perdió su TikTok y usuarios quedaron confundidos sobre su cuenta Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló que le eliminaron una de sus redes sociales: “¿Entonces a quién sigo?”

Aida Victoria reveló que perdió una de sus redes sociales y muchos se preguntan entonces a quién siguen en esta plataforma.

Lo más superlike

Reconocido piloto murió previo a una carrera tras grave enfermedad Viral

¡Duelo en el automovilismo! Reconocido piloto murió previo a una carrera tras grave enfermedad

La noticia del fallecimiento del piloto de 41 años conmocionó al deporte motor luego de que fuera hospitalizado por una grave enfermedad.

Valentino Lázaro y Beba hablaron de la deslealtad de Juanda Caribe. Valentino Lázaro

Valentino y Beba hablaron del shippeo entre Juanda y Mariana en La casa de los famosos: "Está de moda poner cacho"

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos