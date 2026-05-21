Dani Duke causó revuelo con inesperada confesión sobre su futuro con La Liendra: ¿cambió de opinión?
Dani Duke sorprendió al hablar de matrimonio con La Liendra y admitir que ahora sí se imagina llegando al altar con el creador de contenido.
Dani Duke sorprendió a sus seguidores luego de sincerarse sobre su relación con La Liendra y hablar por primera vez de la posibilidad de llegar al altar.
La influenciadora abrió su corazón durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde varios usuarios aprovecharon para preguntarle por el futuro de su relación y, especialmente, sobre un posible matrimonio con el creador de contenido.
¿Qué dijo Dani Duke sobre casarse con La Liendra?
Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le preguntó “¿para cuándo el anillo?”.
Ante esto, Dani Duke confesó que realmente no tiene una fecha clara y aseguró que durante gran parte de su vida nunca soñó con casarse.
La creadora de contenido explicó que, cuando era más joven e incluso en relaciones pasadas, jamás imaginó el matrimonio como una meta personal.
Sin embargo, reveló que su manera de pensar cambió con el paso del tiempo y gracias a la relación que construyó junto a La Liendra.
Dani contó que al inicio de su romance le dejó claro al influenciador que casarse no estaba dentro de sus planes, pero que actualmente sí se imagina dando ese paso con él.
Incluso confesó que ahora teme que Mauricio Gómez —nombre real de La Liendra— siga creyendo que ella no quiere matrimonio por las conversaciones que tuvieron al comienzo de la relación.
¿Cuánto tiempo llevan juntos Dani Duke y La Liendra?
La pareja lleva más de cinco años de relación y se consolidó como una de las más populares en redes sociales.
Su historia comenzó en 2020, cuando ambos empezaron a convivir mientras creaban contenido digital durante la pandemia.
Según ha contado Dani Duke, fue precisamente el tiempo juntos durante el encierro lo que hizo que comenzara a verlo de una manera diferente.
Actualmente, la pareja atraviesa varios cambios personales y profesionales. De hecho, Dani dejó entrever que ambos estarían viviendo una nueva etapa e incluso una posible mudanza.
Aunque no quiso revelar detalles, aseguró que vienen proyectos y cambios que la tienen emocionada, nerviosa y expectante.
Además, les pidió a sus seguidores que "acosaran" a La Liendra para que contara las novedades más rápido, pues aseguró que él suele demorarse mucho en compartir este tipo de noticias.