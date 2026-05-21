Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella preocupó al revelar qué pasó con el perro que Kris R le dio a Karina García: “Tuvimos un susto”

Isabella Vargas reveló que el perrito de Karina García tuvo que ser llevado al veterinario de urgencia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Isabella Vargas mostró al perrito de Karina García siendo atendido por veterinario
Perrito que Kris R le regaló a Karina García terminó en el veterinario tras fuerte susto. (Fotos: Canal RCN)

Isabella Vargas preocupó a sus seguidores luego de revelar que tuvo que acudir de urgencia al veterinario tras el susto que vivió el perrito que Kris R le regaló recientemente a Karina García.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con el perrito que Kris R le regaló a Karina García?

La hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue quien utilizó sus historias de Instagram para contar qué fue lo que ocurrió con la mascota y cómo terminaron llevándolo a revisión médica.

Mientras tanto, Karina García se encuentra actualmente en Nueva York junto a su pareja, el cantante Kris R.

Artículos relacionados

Como bien se conoce, el cantante de trap sorprendió a Karina García a principios de este mes con un romántico detalle que compartió en redes sociales.

La modelo paisa publicó varias imágenes en sus cuentas de Instagram, donde mostró la decoración especial que le realizó el artista.

Isabella Vargas mostró al perrito de Karina García siendo atendido por veterinario
Perrito que Kris R le regaló a Karina García terminó en el veterinario tras fuerte susto. (Fotos: Canal RCN)

En las fotografías se podían observar pétalos rojos, arreglos florales y letras gigantes que formaban la frase “Te amo”, elaboradas con rosas rojas y blancas.

Además de toda la decoración, Kris R también le regaló un pequeño perro de raza Pomerania, detalle que causó furor entre sus millones de seguidores.

Sin embargo, en las últimas horas Isabella Vargas reveló que el perrito tuvo que ser llevado al veterinario tras un incidente ocurrido mientras jugaba con otra mascota de la familia.

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre el susto con el Pomerania de Karina García?

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, Isabella mostró al pequeño perro mientras era atendido por el veterinario.

Artículos relacionados

En las imágenes se observa cómo el especialista revisa una de las patas del cachorro mientras la joven explicó lo que sucedió.

Isabella Vargas mostró al perrito de Karina García siendo atendido por veterinario
Perrito que Kris R le regaló a Karina García terminó en el veterinario tras fuerte susto. (Fotos: Canal RCN)

“Hoy alguien tuvo que venir al veterinario. Tuvimos un susto porque Doki lo mordió jugando y se asustó mucho”, escribió Isabella Vargas junto al video, acompañado de emojis de tristeza y un corazón roto.

Según explicó, la hija de Karina el incidente ocurrió mientras el nuevo perro compartía con Doki, otro de los perros que tienen en casa.

Isabella en otra de sus historias contó cómo se encontraba el perro: “pero estoy bien, me asusté mucho pero todo muy bien”, escribió con un imagen del perro.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate habría lanzado pullas contra Alexa Torrex Melissa Gate

Melissa Gate habría lanzado fuertes indirectas a Alexa Torrex: “Falsa, hipócrita y muerta de hambre”

Melissa Gate desató polémica en un en vivo tras lanzar duras declaraciones sobre una supuesta examiga, que muchos relacionaron con Alexa Torrex.

Aida Victoria reveló que perdió su TikTok y usuarios quedaron confundidos sobre su cuenta Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló que le eliminaron una de sus redes sociales: “¿Entonces a quién sigo?”

Aida Victoria reveló que perdió una de sus redes sociales y muchos se preguntan entonces a quién siguen en esta plataforma.

Sara Corrales enterneció a sus seguidores al mostrar a su bebé Mila en redes Sara Corrales

Sara Corrales enterneció al mostrar el rostro de su bebé Mila en redes sociales; así luce la pequeña

Sara Corrales emocionó a sus seguidores al mostrar por primera vez el rostro de su pequeña bebé, Mila.

Lo más superlike

Modelo venezolana Andrea del Val habló tras confuso altercado con su estilista en Cannes Viral

Reconocida modelo venezolana resultó gravemente herida tras altercado con estilista y quedó en video

Andrea del Val compartió impactantes imágenes luego de protagonizar una fuerte discusión con el estilista Giovanni Laguna durante su paso por Cannes.

Valentino Lázaro y Beba hablaron de la deslealtad de Juanda Caribe. Valentino Lázaro

Valentino y Beba hablaron del shippeo entre Juanda y Mariana en La casa de los famosos: "Está de moda poner cacho"

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos