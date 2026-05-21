Isabella preocupó al revelar qué pasó con el perro que Kris R le dio a Karina García: “Tuvimos un susto”

Isabella Vargas preocupó a sus seguidores luego de revelar que tuvo que acudir de urgencia al veterinario tras el susto que vivió el perrito que Kris R le regaló recientemente a Karina García.

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¿Qué pasó con el perrito que Kris R le regaló a Karina García?

La hija de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia fue quien utilizó sus historias de Instagram para contar qué fue lo que ocurrió con la mascota y cómo terminaron llevándolo a revisión médica.

Mientras tanto, Karina García se encuentra actualmente en Nueva York junto a su pareja, el cantante Kris R.

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Como bien se conoce, el cantante de trap sorprendió a Karina García a principios de este mes con un romántico detalle que compartió en redes sociales.

La modelo paisa publicó varias imágenes en sus cuentas de Instagram, donde mostró la decoración especial que le realizó el artista.

Perrito que Kris R le regaló a Karina García terminó en el veterinario tras fuerte susto. (Fotos: Canal RCN)

En las fotografías se podían observar pétalos rojos, arreglos florales y letras gigantes que formaban la frase “Te amo”, elaboradas con rosas rojas y blancas.

Además de toda la decoración, Kris R también le regaló un pequeño perro de raza Pomerania, detalle que causó furor entre sus millones de seguidores.

Sin embargo, en las últimas horas Isabella Vargas reveló que el perrito tuvo que ser llevado al veterinario tras un incidente ocurrido mientras jugaba con otra mascota de la familia.

¿Qué dijo Isabella Vargas sobre el susto con el Pomerania de Karina García?

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, Isabella mostró al pequeño perro mientras era atendido por el veterinario.

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En las imágenes se observa cómo el especialista revisa una de las patas del cachorro mientras la joven explicó lo que sucedió.

Perrito que Kris R le regaló a Karina García terminó en el veterinario tras fuerte susto. (Fotos: Canal RCN)

“Hoy alguien tuvo que venir al veterinario. Tuvimos un susto porque Doki lo mordió jugando y se asustó mucho”, escribió Isabella Vargas junto al video, acompañado de emojis de tristeza y un corazón roto.

Según explicó, la hija de Karina el incidente ocurrió mientras el nuevo perro compartía con Doki, otro de los perros que tienen en casa.

Isabella en otra de sus historias contó cómo se encontraba el perro: “pero estoy bien, me asusté mucho pero todo muy bien”, escribió con un imagen del perro.