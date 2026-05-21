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Johanna Fadul arremetió contra Marilyn Patiño tras comentarios sobre Mariana y Juanda Caribe

Johanna Fadul reaccionó a las declaraciones de Marilyn Patiño sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe y aseguró que sí mencionó sus nombres.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Johanna Fadul arremetió contra Marilyn Patiño: “¿Por qué inventa eso?”
Johanna Fadul arremetió contra Marilyn Patiño: “¿Por qué inventa eso?” (Foto Canal RCN)

El drama entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño sigue creciendo luego de las recientes declaraciones que ambas han realizado en redes sociales sobre rumores relacionados con participantes de La casa de los famosos Colombia.

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Johanna Fadul respondió tras rumores sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe
Johanna Fadul respondió tras rumores sobre Mariana Zapata y Juanda Caribe (foto Canal RCN)

¿Qué sucedió entre Johanna Fadul y Marilyn Patiño?

La polémica comenzó luego de que Mariana Zapata reaccionara a unos rumores sobre supuestos besos en el confesionario con Juanda Caribe, información que habría sido divulgada por Marilyn Patiño.

Tras el revuelo que generó el tema en redes sociales, Marilyn aseguró que ella nunca mencionó directamente a Mariana ni a Juanda. Sin embargo, dejó una frase que llamó la atención de muchos usuarios:

“Al que le caiga el guante, que se lo achante”.

Ante esto, Johanna Fadul decidió pronunciarse públicamente y contradijo a Marilyn, afirmando que sí le había mencionado directamente los nombres de Mariana y Juanda cuando habló sobre el tema.

Además, la actriz le pidió tener cuidado con ese tipo de comentarios porque, según ella, estaba afectando a varias personas con información que no estaba confirmada.

Johanna Fadul acusó a Marilyn Patiño de afectar a varias personas con sus comentarios
Johanna Fadul acusó a Marilyn Patiño de afectar a varias personas con sus comentarios (Foto Canal RCN)

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¿Qué dijo Johanna Fadul sobre Marilyn Patiño?

Luego de la respuesta de Johanna, Marilyn Patiño decidió bloquear a la actriz en redes sociales. Sin embargo, esto no impidió que Fadul siguiera reaccionando al contenido relacionado con la polémica.

A través de sus historias, Johanna aseguró que varias personas le enviaron videos donde Marilyn negaba, nuevamente, haber mencionado a Mariana y Juanda.

La actriz expresó que no entendía por qué estaba “inventando semejante p3ndejada”, pues insistió en que sí escuchó directamente esos nombres de boca de Marilyn.

Asimismo, aclaró que no estaba defendiendo a nadie ni tomando partido, sino que simplemente le parecía injusto afectar la reputación de otras personas con comentarios que podrían no ser ciertos.

Johanna también reconoció que probablemente se involucró en una situación que no le correspondía, pero aseguró que sintió la necesidad de hablar luego de escuchar las declaraciones de Marilyn.

Además, cuestionó algunas actitudes de la actriz y recordó que esta tendría diferencias con Mariana Zapata desde hace tiempo.

Finalmente, Fadul aseguró que le molesta ver cómo algunas personas “pasan por encima de otras” y afirmó que este tipo de comentarios terminan perjudicando tanto a Mariana y Juanda como a Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe.

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