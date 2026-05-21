La casa de los famosos Colombia vivió la última prueba de ‘robo’ de salvación en medio de una prueba de suerte y estrategia. El ganador tendrá que enfrentarse al líder de la semana, Alejandro Estrada, para defender su poder.

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¿Cómo fue la última prueba de ‘robo’ de salvación en La casa de los famosos Colombia?

En esta ocasión, los famosos participaron junto a sus familiares invitados en una prueba que definió quién tendría la oportunidad de enfrentarse al líder por la salvación.

La dinámica se realizó con una tómbola tipo bingo que contenía 100 balotas numeradas. Al otro extremo del escenario había cinco cajas todas aseguradas con candados.

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Cada participante junto a su familiar debía sacar un número de la tómbola, tomar una llave y deslizarse en un carrito por debajo de unas cuerdas para intentar abrir alguno de las cajas.

Las reglas eran claras: si un participante lograba abrir su propia caja ganaba automáticamente, pero si abría la caja de otro famoso, ese jugador quedaba eliminado de la competencia.

Tebi Bernal le quitó la salvación a Alejandro Estrada en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Tras varios intentos de los famosos y sus familiares, finalmente Tebi Bernal y Wakanda lograron abrir la caja y sacar su nombre, convirtiéndose en la pareja que enfrentaría a Alejandro Estrada y su hijo Tomy en la prueba definitiva por la salvación.

¿Quién ganó la última salvación en La casa de los famosos Colombia?

Para definir al ganador de la salvación, los participantes se enfrentaron a una dinámica tipo Plinko.

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En esta prueba, Alejandro y Tomy vs Tebi y Wakanda debían lanzar unos discos en un tablero lleno de puntos.

La pareja que lograra acumular la mayor cantidad de puntos se quedaría con el poder de salvación.

Tebi Bernal le quitó la salvación a Alejandro Estrada en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Luego de varios lanzamientos de los discos, Tebi y Wakanda lograron quedarse con la victoria. Siendo así Tebi Bernal le quitó el poder de salvación a Alejandro Estrada. Tras el resultado, los cuatro celebraron el momento entre abrazos.

Durante la gala, Carla Giraldo también le dijo a Wakanda que le había traído buena suerte a Tebi y mencionó que se había convertido en “su amuleto de la buena suerte”, haciendo además una referencia a Alexa.

Por otro lado, Carla le hizo curioso comentario a Beba, quien logró abrir varios candados durante la prueba de ‘robo’, finalmente la suerte no estuvo de su lado y consiguió quedarse con la salvación. Pero si Carla le dijo que ella le había dado la suerte a Tebi y no Wakanda.