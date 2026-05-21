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Juanda Caribe habló sobre su futuro con Sheila y lanzó inesperada confesión: esto dijo

Juanda Caribe volvió a referirse a Sheila Gándara dentro de La casa de los famosos y habló sobre lo que podría pasar con su relación al salir del reality.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Juanda Caribe habló sobre su futuro con Sheila y lanzó inesperada confesión en La casa de los famosos
Juanda Caribe habló sobre su futuro con Sheila y lanzó inesperada confesión en La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara sigue siendo uno de los temas que más comentarios genera alrededor de La casa de los famosos Colombia, especialmente después de la cercanía que el humorista tuvo con Mariana Zapata dentro de la competencia.

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Ahora, una nueva conversación dentro del reality volvió a despertar dudas sobre el futuro sentimental de Juanda y Sheila fuera del programa.

Juanda Caribe reveló qué podría pasar con Sheila al salir de La casa de los famosos
Juanda Caribe reveló qué podría pasar con Sheila al salir de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Juanda Caribe sobre su futuro con Sheila Gándara?

Durante un momento de integración entre los participantes y sus familiares, Wakanda, amigo de Tebi, le preguntó a Juanda quién había sido la persona que entró durante el congelado para visitarlo.

En medio de la conversación, Alejandro Estrada comentó que quien había ingresado fue la hija pequeña del humorista. Sin embargo, cuando intentaron referirse a Sheila Gándara, hubo un momento incómodo debido a toda la incertidumbre que existe sobre el estado actual de la relación.

Fue entonces cuando Tebi intervino y, tras pensar unos segundos, decidió referirse a Sheila simplemente como “la mamá de la niña”, comentario que provocó risas entre todos los presentes.

Luego de eso, Juanda Caribe volvió a hablar sobre lo que cree que ocurrirá cuando salga de la casa más famosa del país.

El creador de contenido aseguró que siente que solo existen dos escenarios posibles para él afuera del reality.

Según contó, una opción sería llegar a su casa y encontrar un portero que no lo deje entrar, dando a entender que su relación con Sheila habría terminado definitivamente.

La otra posibilidad, según explicó, sería encontrar globos, detalles y una sorpresa de bienvenida, señal de que todavía habría una oportunidad para la pareja.

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¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre su relación con Juanda Caribe?

Por su parte, Sheila Gándara se ha pronunciado varias veces en redes sociales sobre el comportamiento de Juanda dentro del reality.

La barranquillera ha dejado claro que no comparte varias de las actitudes del creador de contenido y en diferentes ocasiones ha dado a entender que su relación habría llegado a su fin tras el acercamiento de Juanda con Mariana Zapata.

Actualmente, Sheila se encuentra enfocada en su recuperación luego de someterse recientemente a varios procedimientos estéticos.

Juanda Caribe confesó qué cree que pasará con Sheila tras salir del reality
Juanda Caribe confesó qué cree que pasará con Sheila tras salir del reality (Foto Canal RCN)
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