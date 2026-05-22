Monsieur Periné llevará su música a más de 9 países con su gira “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”

Monsieur Periné atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera musical, gracias a los reconocimientos que ha recibido y al éxito que han tenido sus más recientes sencillos.

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¿Por qué Monsieur Periné es reconocida?

Monsieur Periné es una agrupación colombiana formada en Bogotá que mezcla géneros como el jazz, el pop, el swing y ritmos latinoamericanos. La banda es reconocida por su estilo musical bohemio y alegre. El grupo está conformado por la cantante Catalina García y el músico Santiago Prieto.

La banda ha logrado ser galardonada en los premios Latin Grammy como “Mejor Nuevo Artista” en el 2015 y con el “Mejor Álbum de Música Alternativa” por su disco Bolero Apocalíptico en el 2023. Además, fueron los ganadores a la categoría de “Mejor Canción Dance/Electrónica” en los Premios Nuestra Tierra 2026.

La banda Monsieur Periné es reconocida por su estilo musical bohemio y alegre. (Foto de AFP/Tommaso Boddi)

¿Qué países visitará Monsieur Periné en su gira?

El 14 de mayo del 2026, Monsieur Periné sorprendió a todos sus fans tras anunciar oficialmente su gira mundial “Instrucciones Para Ser Feliz Tour”, nombre que también corresponde a su más reciente álbum musical.

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La agrupación recorrerá alrededor de 9 países donde realizará, aproximadamente, 35 shows: llevándole a las personas de todo el mundo la esencia de su música. El Tour iniciará el 27 de mayo en Buenos Aires, Argentina; y durante la gira visitará ciudades como Madrid, París, Nueva York, San Francisco, Ciudad de México y Bogotá.

El show en la capital colombiana será el 24 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, siendo la penúltima fecha del Tour.

¿Hace cuánto fue el último Tour de Monsieur Periné?

El último Tour de Monsieur Periné, antes de anunciar Instrucciones Para Ser Feliz Tour” fue el “Bolero Apocalíptico Tour”, el cual se llevó a cabo entre el 2023 y el 2024; es decir, hace aproximadamente 2 años. La gira tuvo lugar en varias ciudades de Latinoamérica y Estados Unidos

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¿Cuáles son las canciones más exitosas de Monsieur Periné?

Entre las canciones más exitosas de Monsieur Periné destacan “Nuestra Canción”, junto a Vicente García, y “Tu M’as Promis”, temas que llevaron a la agrupación a ganar reconocimiento internacional

"Bialar Contigo" es la canción más reconocida de Monsieur Periné (Foto de Prensa Del Canal RCN)

Sin embargo, la canción más reconocida de la agrupación es “Bailar Contigo”, la cual acumuló más de 119 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en su tercera canción más escuchada en la plataforma durante el 2015.