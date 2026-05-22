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La mamá de Juanda Caribe habló de los malos comentarios sobre su hijo: "Todos cometemos errores"

Esmeralda, la mamá de Juanda Caribe, le confesó a su hijo su descontento respecto a los comentarios negativos que le dejaban en redes sociales

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
¿Qué dijo la mamá de Juanda respecto a la polémica de su hijo?
La mamá de Juanda Caribe habló acerca de los malos comentarios sobre su hijo (Foto de Canal RCN)

Durante varias semanas, Juanda Caribe, uno de los semifinalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, ha sido criticado en redes sociales ya que algunos internautas no están de acuerdo con su comportamiento dentro del reality.

Juanda recibe malos comentarios en sus redes sociales
Juanda Caribe ha sido criticado por su comportamiento dentro de La casa de los famosos Col

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¿Por qué están criticando a Juanda Caribe?

Recientemente, Juanda Caribe ha recibido todo tipo de comentarios en redes sociales, donde lo tildan de “infiel”, “payaso”, entre otras cosas.

La ola de críticas comenzó debido a que se filtraron algunas fotografías comprometedoras de Juanda Caribe con otras mujeres que, presuntamente, no eran su novia, Sheila Gándara. A partir de allí, los seguidores del programa han mostrado su descontento y rechazo hacia el participante.

Otro motivo por el cual Juanda ha sido criticado, es por la relación tan cercana que tenía con la ex participante, Mariana Zapata. La unión entre ellos dos generó revuelo en las redes sociales, ya que los internautas aseguraban que se trataba de algo más que solo amigos o compañeros de juego.

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata ha generado múltiples comentarios
Juanda Caribe ha sido criticado debido a su cercanía con Mariana Zapata

Juanda y Mariana han hablado públicamente acerca de la situación, pero ambos aseguran que se trataba únicamente de una amistad que se creó dentro del reality.

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¿Qué dijo la mamá de Juanda Caribe acerca de los malos comentarios sobre su hijo?

Todos los semifinalistas de La casa de los famosos recibieron una gran sorpresa cuando vieron a sus seres queridos, como parte de un premio que decidió otorgarles El Jefe por haber llegado hasta ese punto de la competencia. En el caso de Juanda Caribe, quien ingresó a La casa fue su mamá, Esmeralda Angulo, con quien mantiene una relación muy cercana y amorosa.

La mamá de Juanda Caribe habló sobre los comentarios negativos
La reacción de Juanda al ver a su mamá fue conmovedora, ya que tienen una relación muy cercana (Foto de Canal RCN)

Durante una de sus conversaciones, el participante le preguntó qué era lo que más veía del reality, a lo que ella respondió que disfrutaba especialmente las pruebas de presupuesto y otras dinámicas dentro de la competencia. Además, aseguró que también está pendiente de los clips en los que aparece su hijo.

Sin embargo, fue muy clara en recalcar que no le gustaba leer los comentarios que le hacían a Juanda en las redes sociales:

“No me gusta leer comentarios (…) siempre quiero rescatar lo bueno de todas las personas. Uno sabe que todos somos humanos, que todos cometemos errores y que todo no nos puede gustar”

Aseguró Esmeralda acerca de las críticas negativas hacia su hijo

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¿Qué opinó Juanda Caribe respecto a lo que su mamá dijo de no leer los comentarios?

Tras la confesión de Esmeralda, Juanda aseguró que todas las críticas que ha recibido le han ayudado a tomar una decisión que mantendría incluso fuera del reality: hacer lo que realmente lo hace feliz.

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