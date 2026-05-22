Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara habría revelado cómo enfrentó su ruptura con Juanda Caribe: “la vida duele menos”

Sheila Gándara compartió un inesperado mensaje que varios usuarios relacionaron con su ruptura con Juanda Caribe.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Sheila Gándara habría revelado cómo enfrentó su ruptura con Juanda Caribe
Sheila Gándara llama la atención en redes sociales / (Fotos del Canal RCN)

Una publicación de Sheila Gándara volvió a captar la atención de los usuarios luego de que compartiera una reflexión relacionada con el apoyo emocional, la amistad y las personas que estuvieron presentes en momentos difíciles.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara se convirtió en uno de los temas más comentados de La casa de los famosos Colombia, sobre todo por los rumores que surgieron tras la cercanía del creador de contenido con Mariana Zapata dentro del programa.

Sin embargo, dentro de la casa, Juanda ha insistido varias veces en que su relación seguía estable.

¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?
Juanda Caribe ha mencionado a Sheila Gándara en diferentes ocasiones / (Foto del Canal RCN)

En diferentes momentos habló de Sheila frente a las cámaras y dejó claro que sentía su apoyo desde afuera. Incluso, mostró incomodidad cuando notó que en algunos regalos y mensajes enviados al reality no mencionaban a su pareja.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando le dedicó unas palabras a Sheila frente a las cámaras y aseguró que, si llegaba a ganar el programa, le entregaría el premio mayor.

Además, el barranquillero le dedicó unas palabras durante una dinámica del programa en las que aseguró que seguía comprometido con ella y que esperaba reencontrarse cuando terminara la competencia.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

Mientras Juanda Caribe continúa en el reality, Sheila Gándara publicó un mensaje que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores. Aunque no mencionó al creador de contenido, muchos relacionaron sus palabras con lo que ha pasado tras su ruptura.

Sheila habló sobre la importancia de rodearse de personas que acompañan en los días difíciles y agradeció a las amigas que han estado cerca de ella. Una de las frases que más llamó la atención fue cuando aseguró que hay personas que hacen que “la vida duela menos”.

"Cuando alguien hace que tu vida duela menos, entiendes el valor tan inmenso de un corazón genuino", destacó.

La publicación también estuvo enfocada en la gratitud, la lealtad y el apoyo emocional. Por eso, varios internautas interpretaron el mensaje como una reflexión personal sobre la etapa que estaría atravesando actualmente.

Aunque Sheila Gándara no confirmó que su mensaje estuviera relacionado directamente con Juanda Caribe, varios seguidores interpretaron sus palabras como una posible referencia al momento que atraviesan.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Alexa Torrex se siente tranquila. La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprendió al confesar si le fue infiel o no a Jhorman Toloza en La casa de los famosos

Alexa Torrex sorprendió al hablar de su paso por La casa de los famosos y defendió cómo manejó su relación con Jhorman Toloza.

Así reaccionó el hijo de Alejandro Estrada tras verlo como finalista Alejandro Estrada

Así reaccionó el hijo de Alejandro Estrada tras verlo como finalista de La casa de los famosos Col

Tomás Estrada dedicó un emotivo mensaje tras el ingreso de Alejandro Estrada al Top 4 de La casa de los famosos Colombia.

La confesión de una médium sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex Influencers

Médium hizo fuerte confesión sobre lo que Tebi Bernal siente por Alexa Torrex

Médium analizó a Tebi Bernal a través de unas cartas y respondió si él tiene sentimientos verdaderos por Alexa Torrex.

Lo más superlike

Ella es la madre de Tomás, hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col, ¿quién es? La casa de los famosos

Ella es la madre de Tomás, hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col, ¿quién es?

Tras la visita de Tomás, hijo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col, ella es Laura, la que sería madre del joven.

“Máxima justicia”: el pedido de la familia de Yulixa Toloza tras informe forense Viral

Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos