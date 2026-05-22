Sheila Gándara habría revelado cómo enfrentó su ruptura con Juanda Caribe: “la vida duele menos”

Una publicación de Sheila Gándara volvió a captar la atención de los usuarios luego de que compartiera una reflexión relacionada con el apoyo emocional, la amistad y las personas que estuvieron presentes en momentos difíciles.

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¿Qué ha dicho Juanda Caribe sobre Sheila Gándara?

La relación entre Juanda Caribe y Sheila Gándara se convirtió en uno de los temas más comentados de La casa de los famosos Colombia, sobre todo por los rumores que surgieron tras la cercanía del creador de contenido con Mariana Zapata dentro del programa.

Sin embargo, dentro de la casa, Juanda ha insistido varias veces en que su relación seguía estable.

Juanda Caribe ha mencionado a Sheila Gándara en diferentes ocasiones / (Foto del Canal RCN)

En diferentes momentos habló de Sheila frente a las cámaras y dejó claro que sentía su apoyo desde afuera. Incluso, mostró incomodidad cuando notó que en algunos regalos y mensajes enviados al reality no mencionaban a su pareja.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando le dedicó unas palabras a Sheila frente a las cámaras y aseguró que, si llegaba a ganar el programa, le entregaría el premio mayor.

Además, el barranquillero le dedicó unas palabras durante una dinámica del programa en las que aseguró que seguía comprometido con ella y que esperaba reencontrarse cuando terminara la competencia.

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¿Qué mensaje compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

Mientras Juanda Caribe continúa en el reality, Sheila Gándara publicó un mensaje que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores. Aunque no mencionó al creador de contenido, muchos relacionaron sus palabras con lo que ha pasado tras su ruptura.

Sheila habló sobre la importancia de rodearse de personas que acompañan en los días difíciles y agradeció a las amigas que han estado cerca de ella. Una de las frases que más llamó la atención fue cuando aseguró que hay personas que hacen que “la vida duela menos”.

"Cuando alguien hace que tu vida duela menos, entiendes el valor tan inmenso de un corazón genuino", destacó.

La publicación también estuvo enfocada en la gratitud, la lealtad y el apoyo emocional. Por eso, varios internautas interpretaron el mensaje como una reflexión personal sobre la etapa que estaría atravesando actualmente.

Aunque Sheila Gándara no confirmó que su mensaje estuviera relacionado directamente con Juanda Caribe, varios seguidores interpretaron sus palabras como una posible referencia al momento que atraviesan.