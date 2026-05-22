Mariana Zapata es criticada en redes: aseguran que su bienvenida fue idéntica a la de Karina García

La eliminación de Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia sigue generando comentarios en redes sociales, esta vez por la recepción que tuvo al regresar a su casa. Varios usuarios compararon la bienvenida con la que recibió anteriormente Karina García, señalando que ambas celebraciones tenían detalles muy similares, situación que abrió un nuevo debate entre seguidores del reality.

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¿Por qué en redes comparan la bienvenida de Mariana Zapata con la de Karina García tras La casa de los famosos?

Pocos días después de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia y tras cumplir algunos compromisos laborales, Mariana Zapata mostró en redes sociales cómo fue el recibimiento que tuvo al llegar a su casa en Medellín.

Redes estallan por recibimiento de Mariana Zapata: “igual al de Karina”. (Foto Canal RCN).

Según se aprecia en el contenido audiovisual compartido en su cuenta oficial de Instagram, donde suma una gran cantidad de seguidores, la influenciadora disfrutó de una elaborada celebración en la que la decoración y el show de mariachis se llevaron gran parte de la atención.

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Precisamente, este último detalle generó todo tipo de comentarios en redes sociales, pues varios internautas aseguraron que Mariana Zapata habría replicado la bienvenida que recibió Karina García tras su salida del reality.

Y es que, según antiguos registros compartidos por usuarios, Karina García también fue recibida con mariachis luego de ser eliminada de La casa de los famosos Colombia durante una jornada de votación negativa. Por eso, comentarios como “la misma bienvenida de Karina” y “le copió a Karina y dice que es única” comenzaron a viralizarse en redes sociales.

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¿Mariana Zapata reaccionó a las críticas por su bienvenida tras La casa de los famosos?

Aunque las comparaciones no tardaron en viralizarse en redes sociales, Mariana Zapata no se ha pronunciado directamente. Sin embargo, continúa compartiendo detalles de esta nueva etapa fuera de La casa de los famosos Colombia, mientras sus seguidores siguen atentos a cada una de sus publicaciones.

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Pues en las últimas horas compartió una fotografía en la que enseñó diversos arreglos florales, chocolates y obsequios que recibió junto a diversas tarjetas enviadas por terceros para hacerla sentir especial en esta etapa de su vida.