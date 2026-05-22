Yaya Muñoz defendió a Karina García tras críticas por sus parejas: “El que quiere la vaca, quiere el ternero”

Yaya Muñoz salió en defensa de Karina García tras recibir críticas por sus parejas y el vínculo con sus hijos.

Yaya Muñoz habló de las relaciones sentimentales de Karina García. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Yaya Muñoz salió en defensa de Karina García?

Según los internautas, no está bien visto que Karina comparta tiempo junto a sus hijos en compañía de los hombres que han sido su pareja.

Yaya dijo que no le ve nada de malo ya que, si los hombres se meten conscientemente con mujeres con hijos, es apenas lógico que creen un vínculo sano y respetuoso con los menores.

Muñoz agregó que además García se tomaba el tiempo para dar ese paso con su familia y que siempre trata de ser clara con sus hijos.

Uno de los compañeros de set de Yaya cuestionó sus palabras al recordar que, con Altafulla, apenas terminó el reality, ya estaban prácticamente viviendo juntos.

Ante esto, la exparticipante replicó que solo ellos dos sabían cómo había sido realmente la situación y que cualquier comentario externo era una mentira.

Sus declaraciones generaron debate y una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos señalaron que la ibaguereña estaba tratando de defender lo indefendible.

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¿Cómo reaccionó Karina García a las críticas en redes sociales?

Karina García no se pronunció directamente sobre las críticas ni sobre la defensa de Yaya.

En sus redes sociales ha mostrado su viaje por Nueva York junto al cantante Kriss R, a quien acompaña en su gira internacional que comenzó en Medellín a principios de mayo.

El recorrido incluye varias ciudades de Estados Unidos, Canadá y España, y finalizará en Bogotá el próximo 23 de octubre en el Movistar Arena.

La creadora de contenido ha preferido enfocarse en compartir momentos de su experiencia en el tour, dejando en segundo plano los comentarios sobre su vida personal.

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En medio de esta ola de comentarios, Yaya también protagonizó un enfrentamiento en vivo con Alexa Torrex.

La discusión escaló cuando Yaya tocó el tema de Tebi y la llamó “migajera”, lo que generó una reacción inmediata de la cucuteña.

Alexa le señaló sus problemas de sudoración y supuestos malos olores. Tras el fuerte cruce de palabras, ambas decidieron dejar la confrontación en el programa y mostraron un gesto de reconciliación al compartir fotografías juntas en redes sociales.