Alexa Torrex sorprendió al confesar si le fue infiel o no a Jhorman Toloza en La casa de los famosos

Alexa Torrex afirmó que no le fue infiel a su expareja Jhorman Toloza en su paso por La casa de los famosos Colombia 3.

Alexa Torrex asegura que no le fue infiel a Jhorman Toloza con Tebi en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Alexa torrex sobre su ruptura con Jhorman Toloza?

La cucuteña estuvo de invitada en el podcast que conduce Yaya Muñoz y reveló que no le hizo mal a Jhorman, ya que bien o mal ella lo terminó antes de involucrarse con Tebi.

Alexa dijo que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones y que Tebi llegó para sacarla de una relación en la que no le convenía estar.

La creadora de contenido también expresó que la están juzgando como si fueran santos y no cometieran errores.

Según ella, los besos que se dio al principio con el modelo fueron parte de las dinámicas y la actuación, algo que ya habían hablado previamente.

Pero cuando notó que las cosas empezaban a ser reales, prefirió terminar su compromiso antes de dejarlo mal ante Colombia.

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Además, aseguró que cuando se dieron un beso por gusto, Tebi ya había recibido el mensaje de la “luz verde”, que interpretaron como que también estaba soltero.

La exparticipante sostuvo que seguirá defendiendo su versión porque considera que trató de hacer lo correcto.

Para Alexa, las críticas son parte del precio de la exposición mediática, pero no piensa satanizar el amor ni los sentimientos que pueden surgir en cualquier momento.

¿Cómo reaccionó Yaya Muñoz a las palabras de Alexa Torrex?

Yaya Muñoz, sin embargo, cuestionó sus palabras y las calificó de doble moral. Para la conductora, tanto Alexa como Tebi fallaron a sus parejas y no pueden justificar una ruptura que se dio en medio de un compromiso.

Además, señaló que no entiende cómo Alexa critica el actuar de Karina García cuando ella vivió una situación similar, pero con el agravante de tener una relación establecida.

Las palabras de Alexa generaron un intenso debate en redes sociales. Algunos seguidores la respaldaron, argumentando que fue honesta al terminar su relación antes de avanzar con Tebi.

Otros, en cambio, la señalaron de incoherente y de querer justificar lo que consideran una traición.