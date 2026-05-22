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Alexa Torrex rompe el silencio y le responde a Melissa Gate tras fuertes acusaciones

Alexa Torrex no se quedó callada y contestó punto por punto a las acusaciones que habría hecho Melissa Gate.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex lanzó contundente mensaje tras acusaciones de Melissa Gate
Alexa Torrex no se quedó callada tras comentarios de Melissa Gate. (Foto/ Canal RCN)

No se termina la polémica generada por Melissa Gate, quien a través de un live se habría despachado en contra de Alexa Torrex, pues, aunque no mencionó su nombre, varias de las cosas que dijo, indicarían que sería sobre ella.

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Tras horas de que se viralizara el clip en el que la paisa habla mal de alguien que fue su amiga, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026esccribió un tweet expresando su asombro sobre lo sucedido.

Aunque ninguna de las dos figuras públicas mencionó el nombre de la otra, dijeron cosas que dieron las señales de que hay rencilla entre las dos, pues la cantante contestó punto por punto de lo que dijo Melissa en su live.

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Por ahora, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y menos ahora que, Torrex respondió muy directamente sobre el escándalo.

¿Qué dijo Alexa Torrex al referirse posiblemente a Melissa Gate?

A través de una publicación en Instagram, Alexa Torrex rompió el silencio y con detalles, respondió a cada acusación que habría hecho Melissa Gate, presuntamente en su contra.

La respuesta de Alexa Torrex a Melissa Gate
Alexa Torrex lanzó contundente mensaje tras acusaciones de Melissa Gate. (Foto/ Canal RCN)

Por un lado, dijo que hubo cosas que se pudieron solucionar con una conversación privada y no a través de un video, e incluso reveló que intentó comunicarse con ella por WhatsApp.

Así mismo, confesó que ella nunca quiso copiarla y que, además, se habló con la persona que es “su enemigo”, porque ella no iba a cazar pelear ajenas, al parecer, se estarán refiriendo a Valentino.

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Y, en resumen, Alexa le sugirió que no desmeritara los logros de los demás, porque ella también tenia una trayectoria que estaba construida desde los 16 años.

¿Cuáles fueron las supuestas indirectas de Melissa Gate a Alexa Torrex?

Melissa Gate dijo que no era amiga de quien le sonreía a su enemigo y desde ahí partió todo su video, dirigiéndose a la persona al confesarle que nunca la vio como su amiga.

Alexa Torrex no se quedó callada tras comentarios de Melissa Gate
La respuesta de Alexa Torrex a Melissa Gate. (Foto/ Canal RCN)

Además, lo que habría revelado que se trataría de Alexa, es que la paisa expresó que “quiso ser como ella y hacer lo que hizo”, al parecer dentro de La casa de los famosos Colombia.

Entre otras cosas, Melissa se despachó en contra de esa persona usando a su personaje y por eso, la cantante dijo que ella entendía eso, pero no había necesidad de decir cosa innecesariamente.

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