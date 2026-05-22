Desde hace varias semanas, el nombre de Claudia Serrato se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida periodista, sino que también, por ser la mánager de Lina Tejeiro.

Por su parte, Claudia ha sido tendencia al compartir detalles acerca de cómo se encuentra su estado de salud, pues, rompió el silencio hace varias semanas acerca de que fue diagnosticada de cáncer de sen*.

Con base en esto, los internautas se han mantenido bajo la expectativa acerca de cómo se encuentra Claudia, quien se ha sometido a varios procedimientos médicos y les ha contado a sus seguidores sobre cómo se encuentra, haciendo una inesperada confesión de cómo se encuentra en la actualidad.

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¿Cuál fue la dolorosa confesión que hizo Claudia Serrato al recordar a su padre fallecido?

Es clave mencionar que Claudia Serrato se ha destacado no solo por ser una destacada mánager colombiana, sino que también, por compartir varios acontecimientos de su vida al ser creadora de contenido digital.

En medio de los respectivos tratamientos por los que se ha sometido Claudia por su estado de salud, reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 176 mil seguidores, nuevos detalles acerca de cómo se encuentra, pues, expresó las siguientes palabras:

“Buenas, ¿cómo están? Les agradezco porque ustedes se alegran de todo lo bonito que me pasa. Es lindo compartir con ustedes cada sueño, meta y todo lo que atravieso en mi vida. Hoy estamos nostálgicos porque hablé con mi padre en el cielo porque hace dos años falleció. Aún así, tengo gratitud con él, quiero que su alma y él esté en paz. Ahorita iré a un brunch que me están haciendo mis amigas de cumpleaños”, agregó Claudia Serrato.

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¿Cómo ha sido el trabajo que Claudia Serrato ha tenido con Lina Tejeiro?

Claudia Serrato es la mánager de Lina Tejeiro y otros artistas. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Claudia Serrato ha tenido gran acogida por parte de los internautas al contar varios detalles de lo que ha hecho en su vida cotidiana, en especial por todo lo que ha hecho en su carrera profesional.

En la actualidad, Claudia se ha destacado por ser la mánager de reconocidos artistas con quienes ha tenido la oportunidad de trabajar junto a otros talentos.