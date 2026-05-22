Mariana Zapata mostró los regalos de su bienvenida a Medellín; ¿se conmovió?

Mariana Zapata mostró todos los regalos y detalles que recibió en su bienvenida en Medellín, luego de su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3.

Mariana Zapata ya se encuentra en Medellín tras su eliminación en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo fue recibida Mariana Zapata en Medellín, tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

Tras terminar su gira de medios después de su salida de la casa más famosa del país, la paisa retornó a su tierra natal donde fue recibida en el aeropuerto con música, pancartas y flores.

La creadora de contenido compartió una serie de videos y fotografías en las que enseñó con lujo de detalles todas las muestras de afecto y cariño que recibió.

En las imágenes se pueden ver peluches, arreglos florales, chocolates, mensajes, cartas y anchetas, entre otras cosas.

Mariana aprovechó para agradecer a todas las personas y en especial a su “team”, quienes la acompañaron durante su participación en el programa.

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La influenciadora leyó cada uno de los mensajes que le enviaron y expresó la alegría que le produce contar con personas que han estado desde antes de que La casa se convirtiera en un sueño.

Además, aseguró que se toma el tiempo de leer y apreciar todo lo que le regalan y que espera seguir recibiendo atenciones de parte de su comunidad digital.

Mariana también se refirió a su situación sentimental, un tema que ha generado conversación en redes sociales.

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¿Qué ha dicho Mariana Zapata sobre su relación con Juanda Caribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 3?

La paisa dejó claro que Juanda Caribe no le gusta y que lo ve únicamente como un amigo con el que compartió buenos momentos dentro de la casa.

Según ella, su relación con el humorista costeño fue de apoyo emocional y nunca existió un interés romántico.

Mariana ha insistido en que siempre puso límites claros y que su vínculo con Juanda fue genuinamente de amistad.

Además, Mariana ha tenido un enfrentamiento con Marilyn Patiño, a quien señaló por haber asegurado que ella y Juanda Caribe se habían besado en el confesionario, algo que la paisa calificó como totalmente falso.

Zapata dejó claro que no piensa perder su tiempo discutiendo con la actriz, pues considera que las versiones que circulan no corresponden a la realidad y que su energía está enfocada en seguir adelante con sus proyectos fuera del reality.