Médium reveló que supuestamente Mariana Zapata habría sentido atracción por Tebi Bernal

En La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, se habló mucho de los shippeos que nacieron dentro del reality, uno de los más comentados fue el de Mariana Zapata y Juanda Caribe.

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Esto, debido a que el humorista sostenía una relación con Sheila Gándara, la madre de su hija, pero, además, el revuelo también se dio por las relaciones cercanas de Mariana, ya que no solo tuvo un vinculo con Juanda.

Precisamente, Zapata tuvo un romance fugaz con Eidevin López, pero también hubo coqueteo con Renzo Meneses y hasta un beso con Jay Torres, por eso, es que la han criticado.

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Por otro lado, una médium analizó las cartas de algunos famosos e hizo fuerte revelación sobre la creadora de contenido paisa, diciendo que tuvo una supuesta atracción por Tebi Bernal dentro de la competencia.

¿Qué revelo la médium al hablar de la supuesta atracción de Mariana Zapata hacia Tebi Bernal?

La médium, Juliana Suaza, leyó sus cartas y habló sobre algunos participantes de La casa de los famosos Colombia 2026, entre ellos está Mariana Zapata, revelando que, supuestamente ella habría sentido una atracción por Tebi Bernal.

Médium hizo revelación sobre la supuesta atracción de Mariana Zapata hacia Tebi. (Foto/ Canal RCN)

Lo que dijo la mujer es que, esto habría sido algo superficial por el encierro, pero que pareciera que esa afinidad se debía a la masculinidad y fuerza del deportista y que era en ocasiones.

Así mismo, dijo que Mariana no se sentía segura con su vinculo generado con Juanda Caribe, que le gustaba sentirse protegida por él y por eso se sentía bien con él cerca, pero que había cierta incomodidad con lo que estaba pasando entre los dos.

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¿Qué más dijo la médium sobre los participantes de La casa de los famosos Colombia?

Juliana dijo que, Tebi Bernal sí sentía sentimientos reales por Alexa Torrex, que, su gusto hacia ella era de verdad y que incluso se sentía confundido por tener algo con ella, ya que son totalmente diferentes.

La lectura de cartas sobre Mariana Zapata y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Con respecto a lo que ha ocurrido con su ex, la médium dijo que el deportista sabía que se tenía que enfrentar al exterior y eso le asustaba un poco, pero que él es un hombre sensible y que siente mucho.