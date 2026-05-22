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Alexa Torrex rompe el silencio y por primera vez habla de Alejandra Salguero

Alexa Torrex se pronunció por primera vez sobre Alejandra Salguero y causó revuelo con su polémica opinión sobre ella.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alexa Torrex rompió el silencio sobre Alejandra Salguero
Alexa Torrex habló por primera vez sobre Alejandra Salguero. (Foto/ Canal RCN)

Alexa Torrex causó revuelo al hablar por primera vez de Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, pues dijo cosas que causaron rechazo y críticas, sin embargo, la modelo paisa fue defendida en el en vivo.

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Precisamente, La casa de los famosos Colombia 2026 ha generado debate en redes sociales, en donde han cuestionado a algunos participantes por las polémicas relaciones que surgieron durante la competencia.

Una de ellas fue la de Alexa y Tebi, quienes empezaron su shippeo siendo una estrategia, pero resultó siendo un vínculo cercano, tanto que dejaron sus relaciones del exterior.

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Mientras que Alejandra Salguero hizo público el fin de su relación con el deportista, la cantante le terminó a su ex en vivo. De hecho, Tebi supo que estaba soltero tras un congelado de Sofía Jaramillo.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre Alejandra Salguero?

A través de un live que hizo Alexa Torrex junto a Marcela Reyes, la cantante habló por primera vez de Alejandra Salguero.

Alexa Torrex se pronunció sobre Alejandra Salguero y generó reacciones
Alexa Torrex rompió el silencio sobre Alejandra Salguero. (Foto/ Canal RCN)

Pues la misma Dj fue quien le preguntó si de pronto ha recibido un mensaje de su parte o si han tenido una conversación sobre lo sucedido en La casa de los famosos Colombia con Tebi Bernal.

“No tenemos nada de qué hablar y para mí tampoco tiene anda que hablar con él”.

Con esta respuesta la cantante generó controversia tras hablar por el deportista, y además dijo que “conociendo a Tebi”, no cree que hable con su expareja.

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Esto lo dijo, justificando que, por la forma en la que Alejandra hizo las cosas al terminar su relación con Bernal, no considera que él quiera hablar con ella.

¿Cómo defendió Marcela a Alejandra Salguero tras palabras de Alexa Torrex?

Marcela Reyes dijo desde su neutralidad que, “ella vivió la infidelidad y la rabia no deja pensar”, así mismo, le dijo a Alexa que ella es muy joven y no tiene hijos, por lo que es más difícil entenderla, por lo que la modelo es más madura.

Alexa Torrex habló por primera vez sobre Alejandra Salguero
Alexa Torrex se pronunció sobre Alejandra Salguero y generó reacciones. (Foto/ Canal RCN)

El mensaje de la Dj es tratar de hacerle entender a la cantante que ella está en un momento diferente de su vida y por eso es mejor no señalar lo que hizo Alejandra al terminarle a Tebi.

Sin embargo, la exparticipante dijo que ella ha escuchado varias versiones de los hechos y por eso, falta entender la versión del deportista.

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