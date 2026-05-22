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Ella es la madre de Tomás, hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col, ¿quién es?

Tras la visita de Tomás, hijo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Col, ella es Laura, la que sería madre del joven.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es la madre de Tomás, hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col, ¿quién es?
¿Quién es la madre del hijo de Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Alejandro Estrada se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por ser uno de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, miles de internautas se han sorprendido con todos los acontecimientos que ha tenido Alejandro Estrada en el reality, pues, hasta el momento, ha tenido un gran recibimiento en medio de las votaciones.

Así también, los navegantes se han sorprendido con la visita de los familiares de los famosos y una de las más comentadas en redes sociales es la de Tomás, hijo de Alejandro Estrada.

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¿Cómo ha sido la visita de Tomás, hijo de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, Alejandro Estrada ha sido una de las celebridades que más comentarios ha dejado por parte de los internautas a través de las distintas plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha tenido en el programa.

Ella es la madre de Tomás, hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col, ¿quién es?
Así fue el reencuentro de Alejandro Estrada con su hijo. | Foto: Canal RCN

Sin duda, uno de los momentos que más comentarios ha generado por parte de los internautas a través de las distintas plataformas digitales fue cuando Alejandro tuvo un vínculo sentimental con Yuli Ruíz. Sin embargo, todo finalizó entre ambos.

Otro de los momentos que más comentarios ha generado una gran variedad de opiniones fue cuando Tomás, el hijo de Alejandro, lo sorprendió con si visita en la competencia. Así también, al ver todos los sucesos que han compartido entre ambos.

Por su parte, Alejandro se ha conmocionado con la compañía que le ha dado su hijo Tomás. Así también, los internautas se han preguntado sobre quién es la madre del hijo del actor.

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¿Quién es la mujer que sería la madre de Tomás, hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Colombia?

Varios internautas se han preguntado sobre quién es la mamá de Tomás, pues, su nombre es Laura, quien mantiene un perfil reservado mediante sus redes sociales, a diferencia de Alejandro.

Ella es la madre de Tomás, hijo de Alejandro Estrada de La casa de los famosos Col, ¿quién es?
Ella es la mujer que sería la madre del hijo de Alejandro Estrada. | Foto: Canal RCN

Se ha visto reflejado, según varios internautas y La FM que la mamá de Tomás estudió Derecho y Antropología en las Universidad de Los Andes en Bogotá y se evidencia que en la actualidad vive fuera del país y uno de sus pasatiempos es ser bailarina.

Por su parte, Tomás en la actualidad vive fuera de Colombia, pues, está realizando sus respectivos estudios académicos en Europa.

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