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Médium hizo fuerte confesión sobre lo que Tebi Bernal siente por Alexa Torrex

Médium analizó a Tebi Bernal a través de unas cartas y respondió si él tiene sentimientos verdaderos por Alexa Torrex.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La confesión de una médium sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex
Médium reveló qué siente realmente Tebi Bernal por Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

En La casa de los famosos Colombia 2026 una de las situaciones que más ha dado de qué hablar a través de las redes sociales, ha sido la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex.

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Pese a que la cantante ya salió eliminada de la competencia, su shippeo que inició siendo falso, sigue generando opiniones no solo fuera de la casa, sino también dentro.

Es por esto por lo que, Alexa ha tenido que decir en las entrevistas que debe esperar qué pasara con el deportista cuando se termine el reality, pero, además, ya se pronunció sobre Alejandra Salguero.

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Por otro lado, una guía espiritual habló al analizar unas cartas y reveló qué sucede en realidad entre el deportista y la cantante confesando si ese vínculo es real o solo fue una estrategia para el juego.

¿Qué dijo la médium sobre el vínculo de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

A través de redes sociales ha circulado un video de la médium Juliana Suaza, quien ha leído las cartas para entender qué está pasando con las emociones y sentimientos de algunos participantes de La casa de los famosos Colombia 2026.

Médium reveló qué siente realmente Tebi Bernal por Alexa Torrex
Revelan la verdad sobre los sentimientos de Tebi Bernal hacia Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

En este caso, fue puntual con Tebi Bernal y dijo que, él sí sentía algo verdadero por Alexa Torrex, más allá de la estrategia que usaron en la competencia, pues él está confundido porque se generó una relación con alguien muy diferente a él.

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Así mismo, dijo que él estaba preocupado por la cantante, porque sabía que algo no estaría bien con ella afuera en la vida real y que, además, está aprendiendo mucho de Alejandro Estrada, por eso están tan cercanos.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la ex de Tebi bernal?

A través de un live, le preguntaron a Alexa Torrex si ya intercambió mensajes con Alejandra Salguero y dijo que no, porque no tenía nada que hablar con ella y se atrevió a decir que Tebi Bernal tampoco.

Revelan la verdad sobre los sentimientos de Tebi Bernal hacia Alexa Torrex
La confesión de una médium sobre Tebi Bernal y Alexa Torrex. (Foto/ Canal RCN)

La cantante dijo que, ella ha escuchado cosas sobre cómo terminó Alejandra con el deportista y lo que supuestamente habría hecho, por lo que sugirió que también se escuchara la versión de Tebi.

Sin duda, esto generó gran conmoción en redes sociales, en donde la cuestionaron por su respuesta.

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