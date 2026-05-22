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Así reaccionó el hijo de Alejandro Estrada tras verlo como finalista de La casa de los famosos Col

Tomás Estrada dedicó un emotivo mensaje tras el ingreso de Alejandro Estrada al Top 4 de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Así reaccionó el hijo de Alejandro Estrada tras verlo como finalista
Tomás Estrada le dedicó emotivo mensaje a Alejandro Estrada / (Foto del Canal RCN)

La recta final de La casa de los famosos Colombia dejó una reacción familiar que se sintió más cercana en redes sociales, luego de que Tomás Estrada compartiera lo que vivió al ver a su padre, Alejandro Estrada, avanzar al grupo de finalistas del reality.

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¿Por qué Alejandro Estrada se convirtió en finalista de La casa de los famosos Colombia?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia avanzó en una de sus etapas decisivas con una jornada de nominación que reunió tanto a los participantes como a familiares invitados dentro de la dinámica del programa.

En este proceso, cada uno de los involucrados emitió sus votos desde el confesionario o de manera directa, según lo establecido para la actividad de la semana.

Durante la transmisión del 20 de mayo de 2026, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán fueron los encargados de dar a conocer los resultados de la votación, la cual definió al primer finalista de la competencia.

En el desarrollo de la jornada, dos participantes quedaron con la misma cantidad de votos, lo que llevó a un empate dentro de la placa de nominación. Posteriormente, y tras la revisión de los resultados, Estrada fue anunciado como el primer finalista de la temporada.

¿Por qué Alejandro Estrada se convirtió en finalista de La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada, primer finalista de La casa de los famosos Colombia / (Foto de Canal RCN)

El actor también había asumido el rol de líder en la semana previa, lo que influyó en su avance dentro del juego. Con este resultado, se consolidó su ingreso al grupo de los cuatro finalistas del reality del Canal RCN.

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¿Cómo reaccionó Tomás Estrada tras el logro de Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia?

Tras conocerse el resultado que confirmó a Alejandro Estrada como finalista, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió en las redes sociales de su hijo, Tomás Estrada. El joven utilizó su cuenta de Instagram para referirse al avance de su padre en el programa.

En su publicación, Tomás compartió varias fotografías en las que aparece junto a Alejandro Estrada, acompañadas de un mensaje en el que hizo referencia a la fecha y al conjunto de emociones que vivió durante la jornada.

Además, el hijo del actor expresó su reconocimiento al logro alcanzado dentro del reality, enviando un mensaje de felicitación. La publicación fue vista por seguidores del programa, quienes comentaron la cercanía entre ambos en esta etapa del concurso.

Miércoles 20 de mayo del 2026. Noche con muchas emociones y sentimientos encontrados, pero siempre con los más cercanos a tu lado. Bienvenido al Top 4, @alejoestrada 🦊🖤.

El momento también coincidió con el encuentro entre padre e hijo dentro de la casa, donde se dio un abrazo tras el anuncio oficial. El hecho fue parte de la dinámica familiar incluida en la recta final del programa, en la que los familiares participaron activamente en algunas decisiones de la semana.

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