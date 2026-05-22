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Campanita cumplió su sueño de bailar junto a Greeicy; así fue el emotivo encuentro

Campanita vivió un instante inolvidable al bailar con Greeicy y demostrar que los sueños pueden hacerse realidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Campanita cumplió su sueño de bailar junto a Greeicy.
Campanita cumplió su sueño de bailar junto a Greeicy. (Foto Campanita: Canal RCN) (Foto Greeicy: Giorgio Viera/AFP)

Campanita, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3, cumplió uno de sus más grandes sueños: bailar junto a Greeicy.

Campanita sorprendió al aparecer junto a Greeicy.
Campanita sorprendió al aparecer junto a Greeicy. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Campanita apareció bailando junto a Greeicy?

La cantante colombiana realizó el pasado 21 de mayo el lanzamiento oficial de su cuarto álbum de estudio titulado Candela, en un evento que reunió a varias personalidades del entretenimiento nacional como Karen Sevillano y La Segura.

La producción cuenta con 12 canciones y colaboraciones con agrupaciones como Rawayana y Cultura Profética.

Durante la ceremonia, Campanita llamó la atención al tirar pasos junto a su artista favorita.

El caleño había manifestado en varias ocasiones que soñaba con conocer personalmente a Greeicy y ser parte de su grupo de bailarines.

En el evento no solo bailó con la artista, sino que ambos compartieron un emotivo abrazo ante la mirada y los aplausos de los asistentes.

El bailarín compartió el video en sus redes sociales, asegurando que era la persona más feliz por estar viviendo su sueño.

Su alegría y espontaneidad conectaron con sus seguidores, quienes celebraron que haya logrado cumplir una meta que había expresado desde su salida del programa.

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¿Cuándo quedó eliminado Campanita de La casa de los famosos Colombia 3?

Desde su eliminación el pasado 10 de mayo, Campanita ha demostrado que la exposición mediática de La casa de los famosos puede convertirse en una plataforma para abrir nuevas puertas.

Aunque estuvo cerca de llegar a las semifinales, su salida no significó el fin de su presencia en el mundo del entretenimiento.

El caleño ha participado en diferentes eventos, incluyendo la gala de los Premios Nuestra Tierra 2026, donde se dejó ver como parte de la escena artística nacional.

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El encuentro con la cantante colombiana abre la posibilidad de que Campanita pueda ser considerado para formar parte de su equipo de trabajo, especialmente ahora que Greeicy prepara la gira promocional de Candela.

Campanita ya demostró que los sueños pueden cumplirse, y ahora su reto será transformar ese momento inolvidable junto a Greeicy en una carrera sólida.

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