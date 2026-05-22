El nombre de Laura González se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por ser exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Laura ha generado una gran variedad de opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que ha demostrado mediante sus redes, en especial, por hacer un inesperado comentario de Altafulla.

Con base en esto, Laura reveló a través de una entrevista con el medio de comunicación digital ‘Qué Tóxico Show’, un inesperado comentario sobre Altafulla en su pasado, en especial, por hacer varias confesiones sobre el cantante tras un vínculo que ocurrió entre ambos en el pasado.

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¿Cuál fue el inesperado comentario que lanzó Laura González sobre Altafulla?

Es clave mencionar que Laura González se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido y mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana, en especial, todo lo que ha hecho en los últimos años.

Por su parte, Laura fue recientemente entrevistada en el programa digital ¡Qué Tóxico Show’, encabezado por La Toxi Costeña, en el que le preguntaron acerca del vínculo que tuvo en su pasado con Altafulla, pues, sostuvieron una aparente relación sentimental!

Así recordó Laura González a Altafulla. | Foto: Buen Día, Colombia

Por esta razón, los presentadores les preguntaron a Laura González acerca de lo que vivió en el pasado de Altafulla y, también, les preguntaron acerca de lo que ocurrió entre ambos, pues, expresó las siguientes palabras:

“Andrés es bello, cuando estuve en Protagonistas de Nuestra Tele en el 2017 tuvimos una relación, dos meses en el programa y dos meses por fuera, es un gran hombre, deseo que le vaya súper bien. Cuando lo vi en La casa de los famosos Colombia, aclaro que fue un buen hombre y buena experiencia”, agregó Laura González en la descripción del video.

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¿Cómo fue el paso de Laura González en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Laura González hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, adquirió gran posicionamiento a través de las redes sociales tras los diferentes acontecimientos que vivió en el programa.

¿Cómo fue el paso de Laura González en La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Así también, Laura ha demostrado que es una destacada creadora de contenido digital, llevando a cabo cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.