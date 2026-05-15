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Juanse Laverde protagonizó enfrentamiento con un reconocido periodista EN VIVO; así fue el momento

Juanse Laverde protagonizó una escena incómoda que expuso las diferencias con un periodista frente a las cámaras.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanse Laverde protagonizó momento incómodo.
Juanse Laverde protagonizó momento incómodo EN VIVO. (Foto: Canal RCN)

Juanse Laverde protagonizó un tenso enfrentamiento con un reconocido periodista EN VIVO.

Juanse Laverde le reclamó a un periodista.
Juanse Laverde le reclamó a un periodista en plena entrevista EN VIVO. (Foto: Canal RCN)

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El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 fue invitado al programa que conduce La Toxi Costeña junto a Carlos Claro, para dar sus impresiones sobre su paso por el reality y cómo ha seguido su carrera tras la visibilidad que le dio el formato.

Sin embargo, lo que parecía una entrevista tranquila terminó convirtiéndose en un momento incómodo y polémico.

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¿Por qué fue la discusión entre Juanse Laverde y Carlos Claro?

Desde su llegada al set, Juanse ignoró al periodista y ni siquiera lo saludó. El cantante explicó que antes del reality eran amigos, pero que al salir descubrió que Claro lo había criticado públicamente y, además, le había dado la razón a Alexa Torrex en uno de los enfrentamientos más recordados de la convivencia.

Para Laverde, esa postura fue una traición, pues esperaba imparcialidad y apoyo de alguien que consideraba cercano.

El artista aseguró que su trabajo dentro del reality era “dar show”, mientras que el del periodista debía ser mantener la profesionalidad y la imparcialidad.

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¿Cómo reaccionó Carlos Claro a las acusaciones de Juanse Laverde?

Claro, por su parte, respondió que sus comentarios fueron hechos desde su cuenta personal y que no veía problema en opinar a favor de Alexa, ya que ser amigos no significa estar de acuerdo en todo.

Incluso recalcó que los amigos también están para señalar errores y que, en realidad, nunca tuvieron una amistad profunda, sino una relación cordial.

Carlos calificó la reacción de Laverde como inmadura y criticó que no hubiera sido capaz de hablarle en privado, prefiriendo hacerlo en público para generar polémica.

Según el comunicador, Juanse buscaba visibilidad con este tipo de actitudes, algo que entiende por su edad, pues con apenas 19 años aún está en proceso de aprendizaje y construcción de su carrera.

Tras el enfrentamiento, Juanse Laverde no ha detenido su actividad artística y continúa promocionando su nueva música en plataformas digitales.

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