Los Premios Nuestra Tierra 2026, realizados el 14 de mayo de 2026, reunieron a artistas de distintos géneros en una ceremonia que incluyó 33 categorías, distribuidas entre música global, urbana, pop, popular, vallenato, tropical y folclor, entre otras.

En medio de esa amplia premiación, uno de los momentos que más llamó la atención de la gala fue el homenaje a Yeison Jiménez, acompañado de la reacción de Sonia Restrepo, su pareja.

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¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?

En el homenaje a Yeison Jiménez, Luis Alfonso subió a la tarima para interpretar la canción “Hasta la madre” como parte del tributo. La presentación se desarrolló en medio de un ambiente tranquilo, donde el público siguió la interpretación con atención.

Luis Alfonso recordó a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026 / (Foto: Prensa del Canal RCN)

A medida que avanzaba la canción, el momento fue ganando fuerza dentro de la gala. Sin necesidad de discursos extensos, la interpretación se convirtió en el eje del homenaje, mientras los asistentes permanecían atentos a lo que ocurría en tarima.

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¿Cómo reaccionó Sonia Restrepo durante el homenaje a Yeison Jiménez en los Premios Nuestra Tierra 2026?

Sonia Restrepo estaba entre el público en los Premios Nuestra Tierra 2026 cuando el homenaje a Yeison Jiménez comenzó a tomar forma en tarima. Mientras Luis Alfonso interpretaba la canción, el momento fue cambiando el ambiente alrededor de su asiento.

Con el avance de la presentación, Sonia se mostró conmovida. Cerró los ojos por unos segundos y terminó cantando desde su silla mientras seguía la canción. Los internautas destacan que se trató de una reacción espontánea que llamó la atención de quienes estaban cerca.

A su lado estaba Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, quien también acompañó el momento desde el público. Ella, por su parte, siguió la presentación en silencio.

Los Premios Nuestra Tierra 2026 dejaron varios momentos en distintas categorías, pero este homenaje fue uno de los que más conversación generó. En redes sociales, los internautas continúan comentando lo ocurrido usando el numeral #PremiosNuestraTierra